EKSKLUZIVNI PAPARACO! Evo šta Anabela i Luna rade pred emisiju "Zadruga - Narod pita"! Majka i ćerka povele razgovor, NEĆETE VEROVATI O ČEMU! (VIDEO)

Iznenadićete se!

O odnosu Anabele Atijas i Lune Đogani, majke i ćerke, koji su imali u trećoj sezoni "Zadruge" znaju svi. Međutim, kako se sada ističe, one su u korektnim odnosima, a Anabela je već izjavljivala da se neće ćerki mešati u život. Njih dve večeras će se suočiti sa narodom, prvi put nakon završetka "Zadruge", u emisiji "Zadruga - Narod pita" gde će ih ugostiti voditelj Milan Milošević.

Pre toga, one su se našle u šminkernici, gde su se pripremale za emisiju, a ovom prilikom je delovalo kao da se svađe među njima nikada nisu dešavale. One su razgovarale o video igricama, Blankici i Nini, Luninim sestrama, a sve to zabeležilo je oštro oko našeg paparaca.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: N.V./O.B.