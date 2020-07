Ovo niko nije znao.

Mlada pevačica Anastasija Ražnatović retko u javnosti priča o svom ljubavnom životu, ali je sada napravila presedan i rešila da otkrije neke detalje svoje trogodišnje veze sa mladim Đorđem Kuljićem, biznismenom iz Novog Sada.

Ove vrele letnje dane pevačica provodi u domu svog dečka, a kako kaže, poštuje njegovu odluku da se ne eksponira.

- Komotno mogu da kažem da se u tom divnom gradu osećam kao kod kuće. Život se odvija znatno sporije nego u prestonici, što smeta mnogima kad prvi put dođu, a meni je baš to veliki plus. Energija Novog Sada mi baš prija. Beograd je znatno veći, brže se živi, ni za šta se nema mnogo vremena. Đorđe ne želi da bude u medijima, ne bavi se poslom koji podrazumeva javnost i nema potrebe da se eksponira preko mene, niti to želi. Poštujem njegovu odluku, a i sama verujem da je bolje da bar taj deo života sačuvam za nas dvoje - kaže mlada muzička zvezda i dodaje koliko ju je Đorđe promenio, s obzirom na to da je imala tek 18 godina kada su stupili u vezu:

- Mogu vam reći da je vreme proletelo… Mislim da se osoba u suštini ne menja i da onaj ko je uz vas ne treba ni da pokušava da vas menja. Naravno, normalno je da se čovek, sam po sebi, promeni za četiri godine. Takođe, verujem da je veza s njim tome dosta doprinela, ali ne u smislu “menjanja moje suštine”, već sazrevanja. Đorđe je, ipak, stariji, iskusniji, a ja sam, htela ili ne, u hodu pored njega mnogo naučila i u neku ruku sazrela. Ne postoji ništa lepše nego kada u jednom trenutku shvatite da uz nekoga rastete, da vas konstantno motiviše da budete najbolja verzija sebe, da istovremeno budete svoji i prihvaćeni.

Autor: N.V.