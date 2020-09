Zadobio udarac u glavu.

Poznati glumac Petar Strugar prijavio je da je u fizički napadnut u Jakovu, na salašu čiji je zakupac.

Glumac se sada oglasio i priznao šta se tačno desilo.

- Krenuo sam kući iz konjičkog kluba koji držim i zaustavio me radnik salaša i kada sam se zaustavio, čovek u vidno alkoholisanom stanju me udario. Prijavio sam slučaj policiji i to je dalje u njihovoj nadležnosti - rekao je Petar.

Autor: M.K.