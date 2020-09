Ceo svet joj se srušio u pet minuta!

Svi domaći mediji ovih dana bruje o skandalu pevačice Ljupke Stević koja je svom, sada bivšem partneru, polupala dva automobila, nakon što je saznala da je vara sa drugim devojkama. Ljupka je u emisiji ''Premijera - Vikend Specijal'' otkrila sve detalje incidenta koji se dogodio u noći 16. septembra u voždovačkom naselju u kojem je pevačica živela sa svojim partnerom.

- To je moja krv na kamenu, ali ne znam odakle. Ono na snimcima nisam bila ja - počela je Ljupka priču sa reporterom Nemanjom Vujičićem, a onda počela da niže detalje svoje agonije.

- Pojedinih stvari se ne sećam od velikog šoka. Nahvatala sam svog nevernog čoveka, kad sam mu iznela dokaze, on je to negirao i rekao mi da sam luda. I onda sam mu rekla: ''Sada ćeš videti koliko sam luda''. Rekla sam mu da mu prisluškujem telefon i onda sam ja izašla, slučajno sam zakačila njegovu vilicu, slučajno je naleteo na moju pesnicu. Ja sam izletela iz zgrade, on nije hteo da izađe na vrata, već kroz garažu. Ja nisam nikog videla, tu su dva kafića. Zatekla sam dva razbijena automobila i policija je mene zatekla tu, moram da pričam neistinu, dok tužilaštvo ne završi sve. Ljudi su videli šta se desilo, pao mi je mrak na oči. Nekontrolisano sam se kretala, bila sam povređena, utučena, dala sam svoje najlepše godine života, 10 godina sam bila njegova. Da je on meni rekao istinu, sve bi bilo drugačije. Ja bih rekla da pokupi svoje stvari i da ne želim više da ga vidim. Po povratku iz Crne Gore sam ja pronašla neke lekiće za potenciju i posumnjala. On to nije koristio, dok je bio sa mnom - rekla je Ljupka i dodala:

- Ljudi su videli. To ništa nije planirano, ja sam goloruka izletela, bila sam u haljinici, htela sam da izbacim bes iz sebe. Njegova šteta što nije parkirao jedan auto u garaži. Taj neko je polupao sve što je moglo da se polupa, ja sam izbušila sve gume. Ja sam imala makaze u rukama kad je došla policija - kaže pevačica i dodaje:

- Od svih naših poznanika dobila sam jedan poziv od jedne osobe. On je meni sutradan nakon tog događaja pustio poruku da se smirim i da je bilo previše. Poruka je bila blaga. Ja ne bih da pričam mnogo o njegovoj porodici. Naša veza je naša veza i niko nije bio tu umešan. Naravno da nisam pokušala da stupim u kontakt sa njegovom ženom. Ja za 10 godina nisam nikada to pokušala, uvek sam ga maksimalno štitila, gledala da ne pati ta druga strana. Oni ljudi znaju da ja postojim, da sam ja prisutna u njegovom životu. Ja sam njemu bila sve i to su njegove reči. Rasplakaću se sada... Ne kajem se ni zbog čega i sve bih isato uradila, njega sam najviše na svetu i volela.

- Moglo je sve drugačije da se završi, pokušao je da me napravi ćurkom i guskom, a ja to nisam. Dobila sam zabranu prilaska njemu. Ja ne živim u njegom stanu, jer sam svoj prethodni stan prodala. Rekla sam da ću sebi da iznajmim stan, dok ne nađem neki koji ću da kupim. Mene on ne izdržava, zavisim od sebe i od svog posla - rekla je Stevićeva i otkrila kakve razgovore je njen bivši vodio sa drugim devojkama.

- Meni su ti glasovi nepoznati. Čula sam razna ugovaranja sastanaka sa tim devojkama. Dogovarali su da se viđaju, da se kupaju, da pričaju. Kajem se što nisam otišla tamo i napravila haos.

- Bilo mi je prelepo, držao me je kao malo vode na dlanu. Plačem zbog emocija, to je bila velika ljubav. Uradio je šta je uradio... - rekla je pevačica i otkrila da li se plaši poziva supruge njenog bivšeg partnera.

- Ne plašim se poziva njegove žene. Ja veće posledice ne mogu da imam. Ja ću snositi deo svoje odgovornosti. Nikad nisam bila krivično gonjena, ali sve ću da ispoštujem, platiću sve šta bude trebalo. Ja sam čak rekla inspektoru da me stave u zatvor. Ja sam mu verovala i glavu na panj sam mogla da stavim da neće ovako da se završi. Kakva crna šansa! Pojaviće se neko u mom životu! Nema potrebe da me se plaše muškarci, to što sam uradila je bilo iz prevelike ljubavi. Ceo svet mi se srušio u tih pet minuta. Kajem se, krivo mi je, ali sve bih opet tako utadila. Živeli smo zajedno, ja sam plaćala stan.

- Mi se nismo krili, mi smo se samo voleli. Moja majka to ne komentariše, njoj je samo bitno da ja jedem - rekla je pevačica i otkrila da ju je samo jedna koleginica pozvala i tešila.

- Slagala sam u iskazu i kad mi je inspektor dao da pročitam tu izjavu. Sutradan sam dala pravi iskaz. Reći ću kad se sve završi. Dokazala sam da nisam bila u alkoholisanom stanju toksikološkim nalazom. Meni je samo policija prišla i to je to. On je dao iskaz u policiji, niko me nije kontaktirao, samo su mi dostavljene stvari koje su bile u automobilu. Pogađa me što me niko od naših zajedničkih prijatelja nije pozvao. Makar da me kude... Jedna poznata ličnost me je zvala, Dragana Mirković me je zvala i rekla mi je mnogo dobrih stvari i saveta, ja sam ostala bez teksta... Puno je volim i zahvaljujem joj se na tome.

Autor: M.K.