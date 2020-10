Haos ne prestaje!

Bivša učesnica ''Zadruge'', pevačica Nadežda Biljić već neko vreme je u žiži medijskog interesovanja zbog učešća nevenčanog supruga Tome Panića u aktuelnoj sezoni ''Zadruge''. Njena agonija ne prestaje otkad je Toma imao ''ispade'' u rijalitiju, najpre sa Draganom Mitrović, zatim sa Milicom Kemez, a onda je nedavno uplovio u romansu sa Paulom Hublin, sa kojom otvoreno pred kamerama razmenjuje nežnosti.

Sve ovo veoma je razbesnelo i povredilo Nadeždu, koja je Tomu ispratila u rijaliti kako bi zaradio novac za njih i njihovog sina Longa. Biljićeva je nakon Tominih ispada javno pretila da će mu oduzeti starateljstvo nad detetom, a poslednjih dana u medijima se rasplamsao i njen rat sa Panićevom majkom Jasminom, koja je oštro kritikovala i komentarisala Nadeždino ponašanje i izjave.

Sada je isplivala privatna prepiska Nadežde i Jasmine, a iako joj se Biljićeva izvinila zbog svega, ona nije želela nikakvu komunikaciju sa ženom koja joj je podarila unuče.

- Ne znam šta ste pričali o meni, niti me zanima, preterala sam sa onim rečima, jer se meni život raspada, još malo ležem u bolnicu, a sin i nova snaja će biti tuženi za sve što su mi uradili i ugrozili me... Ja se izvinjavam u svoje lično ime, jer sam doživela nervni slom zbog svega, ja im želim sve najbolje, ali mene više nikada neće videtu, ni čuti. Organizujte mu sve što treba, ja više nemam nikakve veze sa njim, niti on sa nama. Mene niko nikad nije umeo da razume, ni moju bol, još sam gore zdravstveno nego što sam bila. Rezultati su mi jako loši, ali neka je on srećan, mi smo za njega uradili sve što smo mogli od srca. Ne duguje nikom ništa, osim da izađe iz naših života, još jednom se izvinjavam zbog ružnih reči, ali dok se meni život raspada, neko se smeje i to boli mnogo - poručila je Nadežda Tominoj majci, međutim odgovor od nje nije dobila, te je i više nego jasno da Jasmina ne želi više nikakvu komunikaciju sa Biljićevom.

Inače, Jasmina će sutra u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govoriti o Tominim brojnim ljubavnim aferama u "Zadruzi", situaciji sa Milicom Kemez i Draganom Mitrović, kao i potencijalnoj "novoj snajki" - Pauli Hublin. Pored toga, Jasmina će govoriti i o svom trenutnom odnosu i javnom ratu sa Nadeždom.

