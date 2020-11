PROGOVORIO! Osman Karić otkrio sve o novoj devojci njegovog sina Stefana Karića, pa potkačio Šopićevu! Evo šta je rekao za novu snajku!

Iznenadićete se!

Stefan Karić, bivši zadrugar, uplovio je nedavno u novu vezu sa devojkom koja nije poznata javnosti, a kako se navodi, njeno ime je Sabina. Svi su primetili da Stefan blista od sreće sa novom izabranicom, pa čak i njegov otac Osman Karić, koji je progovorio o novoj snajki.

- Što se tiče reči i statusa "snajka" moram priznati, mnogo je takvih potencijalnih prošlo kroz našu kuću, ali retko koja se zadržala, čak mogu da nabrojim na prstima jedne ruke, a da mi je cirkular na kome sam sekao drvo odsekao dva, kažem to onako figurativno, pošto nisam stolar. Retke su devojke koje su Stefana ostavile bez daha, u koje je bio do ušiju zaljubljen, jedna od njih je upravo i devojka sa kojom je u trenutnoj vezi, Sabina. Kažem trenutnoj, jer su suviše kratko zajedno da bih bilo šta mogao da kažem za devojku koju sam video svega par puta. Jako je lepa, kulturna, vaspitana, čak mislim da je u potpunosti njegov tip. Čime se bavi ne znam još uvek, što se mene tiče, ne mora ničim ako odgovara mom sinu i ako je ljubav prava, ja mu se neću mešati kao što nisam ni do sada. Što se tiče ostatka naše porodice, svi su srećni zbog Stefana, jer vide taj sjaj u njegovim očima, razdraganost, čuju pevušenje iz kupatila dok se tušira, licka i sprema na sastanak sa Sabinom. Još nešto, Sabina još nijednom nije otišla na sprat naše kuće gde se nalazi njegova soba, nije prespavala kod nas. Da li je to njena kultura, vaspitanje koje nosi iz kuće ili pak nešto drugo, ostaje nam da vidimo u narednom periodu, vreme će pokazati - rekao je Osman, pa potkačio bivšu snajku Ivanu Šopić:

- Naravno, svaki roditelj želi svom detetu dobro pa ga i posavetuje kao i ja Stefana, na njemu je sve ostalo, kao i u prošloj, bivšoj vezi, gde sam optužen od strane tadašnje njegove lepše polovine da sam učestvovao u njihovom raskidu. Reći ću opet na glas, ne nisam. Jako mi je bitno da moj sin bude srećan u svim segmentima života, a pogotovo kad je reč o ljubavi.

Autor: N.V.