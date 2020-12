PRESEDAN KAKAV NIJE VIĐEN U ZADRUZI! Kristijan izabrao DVE DEVOJKE za omiljene, jedna će spavati sa njim u krevetu, a druga... (VIDEO)

Šokantno!

Došlo je vreme i da Kristijan Golubović izabere omiljenu ličnost, a svi su čekali da vide ko će to biti. On je otkrio da će to biti čak dve devojke.

Izdrazila je želju da se povuče tamo, to je Aleksandra, ali ne mogu tu uslugu da joj učinim iz jednog razloga. Dođe samo kad joj treba, kad je ranjiva, da je nešto ovako i onako, a definitivno nas je zapostavila. Ne kažnjavam je budžetom, jer je patila u tome. Sa mnom će spavati Zvezdana u krevetu, bar njena slika. Ali ću uzeti jednu omiljenu, koja neće biti u krevetu sa mnom, to je Monika, daću joj privilegiju da se okupa - rekao je Kristijan.

Je l' ima nešto protiv Matore, ja u izolaciji, Monika omiljena, ne razumem? - ubacila se Sanja.

Ja sam joj rekao da može da spava tamo, ali je ona izrazila želju zbog WC-a i tuširanja - dodao je Golubović.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.