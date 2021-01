Reči devojaka koje su išle u školu glume Mike Aleksića BUDE JEZU - Tvrde da je svakoj postavio OVO PITANJE

Poznati režiser, scenarista i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić uhapšen je u Beogradu zbog optužbe za silovanje.

Aleksića je za seksualno zlostavljanje optužila poznata mlada glumica Milena Radulović, ujedno dodavši da nije jedina već postoji još pet devojaka, neke su i maloletne, koje su ga prijavljivale policiji za isto zlodelo.

U školu Mike Aleksića, cenjenu i poznatu kao rasadik glumačkih talenata, deca se upisuju od pete ili šeste godine, a najkasnije sa 13 godina.

Nakon što se u medijima pojavila ispovest Milene Radulović, oglasila se jedna devojka koja je išla u ovu školu glume i sa pratiocima na Instagramu podelila svoje iskustvo.

Nakon nje, javile su se i druge devojke koje tvrde da ima je Aleksić postavio isto pitanje.

Ispovest ove devojke prenosimo u celosti:

“Kod Mike sam krenula na časove glume sa šest godina i išla sam skoro 11 godina u grupu. Mika je tokom celokupnog mog odrastanja bio najveći autoritet u mom životu, tako sam uvek govorila. Na svako Mikino pitanje, morao si da imaš jasan odgovor i strah te je bio da li će te nazvati nekim pogrdnim imenom ukoliko nešto zezneš, primeri: guska, glupača i slično. Pored uvreda, bilo je i čuveno: “m’rš na umivanje”.

S tim da su ovakve stvari često ljudima bile simpatične, Mika je napravio kult ličnosti oko sebe, i na taj način opravdao svoje postupke. Cela filozofija je polazila od ideje da sa decom treba razgovarati kao sa odraslim bićima, pa je samim tim i roditeljima bilo zabranjeno da se mešaju u ceo proces. Suma sumarum, napravljen je ceo jedan eko sistem koji je Miki omogućio potpunu kontrolu nad pojedincima koji pripadaju grupi, na šta se nadovezuje i jedno od pravila grupe koje je bilo: “U grupi vlada samoupravljanje, samo Mika upravlja”.

Kada sam napunila nekih 16, 17 godina, Mika me je pozvao kod sebe u kancelariju na razgovor. Ne sećam se tačno kako je to iskomunicirao. Sve u svemu, počeo je da me ispituje vezano za seks. Vrlo se dobro sećam pitanja, kao i šta sam imala obučeno taj dan, što sam kasnije čula da hoće da se desi kada je neki traumatičan trenutak bio u tvom životu. Pitanja su bila: “Da li se kre*eš?”. Ja sam se naravno zbunila, ali pošto se podrazumevalo u mom životu da se na svako Mikino pitanje odgovori, ja sam stidljivo odgovorila “da”, na šta se on nasmejao i rekao: “Da, da, a je l’ voliš da se kre*eš?”. Ja sam i dalje bila potpuno zbunjena situacijom koja se dešava, ali je on samo nastavio da postavlja pitanja. “A gde najviše voliš da se kre*eš?”. Ja sam i dalje imala neki tupavi kez na licu pa je umesto mene on odgovorio na to pitanje: “Gde stigneš, a?”, nakon toga je prestao da me ispituje i jedine situacije koje se sećam sledeće je bilo da mi je tražio da ustanem i da se okrenem, što sam ja poslušno uradila, da bi me on potapšao/protresao po dupetu i rekao: “Malo je kanta, ali može da prođe”.

Nakon toga sam se možda još jednom vratila tamo i nikada više”

Njoj su se javile devojke koje su, kako navode imale slično iskustvo, tvrdeći da ih je Aleksić takođe ispitivao o seksualnom iskustvu.