Niko se tome nije nadao!

Najgledaniji rijaliti program na ovim prostorima "Zadrugu" sinoć je napustio Nikola Đorđević. Njegovo učešće ostaće upamćeno po tome što je ušao kao bivši dečko Sanje Vučić, pevačice grupe "Hurricane" koju je neretko pominjao. On je za vođu imenovao Nenada Lazića Necu, a iako su mnogi mislili da će biti ženskaroš, nije se tako predstavio.

Nikola se danas oglasio na svom Instagram profilu, gde je žestoko opleo po svojim bivšim cimerima, a jednog je posebno izdvojio.

- Hteo bih da se oglasim i objasnim par stvari u vezi mog boravka u Zadruzi. Zanimljivo jedno iskustvo, ali ništa nije kao što gledate, skroz je drugačije kada ste unutra. Dobio sam dosta pitanja, pa ću odgovoriti na par. Nisam bio ni sa jednom devojkom jer mi se sviđa jedna devojka koja se nalazi napolju. Devojke u Zadruzi su mi bile odbojne kada sam čuo s kim su sve bile i šta su radile. U svađe, psovanja porodica, prevrtanje grobova... Nisam želeo da ulazim jer bih sebe doveo do diskvalifikacije. Smatram da osobe sa kojima sam imao svađe nisu dovoljno kompetentne da meni bilo šta pričaju jer sam ja dosta mlađi od njih i ostvareniji (njihov život se svodi na rijaliti, ljudi nemaju svoj život, već žive tuđi). U suprotnom ne bi ušli u svađu da su bolji od mene (kao što kažu za sebe) jer osoba koja je bolja od vas, vi je jednostavno ne zanimate. U poslednje vreme sam se povukao, kao što ste i primetili. Nije me bilo nigde, želeo sam da ispadnem - napisao je Nikola, pa se osvrnuo na Danijela Višića, koji je u subotu ušao u Zadrugu i imao žestok sukob sa Tomovićem, a u studiju ispričao da je išao sa Nikolom u srednju školu i da nema lepo mišljenje o njemu:

- I da, za kraj bih takođe želeo da prokomentarišem izjavu Danijela Višića koju je izjavio pri svom ulasku. Zapravo, sve to što je rekao za mene to je zapravo bio on. Njega su svi šutirali u školi. Nema osnovno obrazovanje, svi su ga ismejavali ali dobro, pokazaće se vremenom ko je ko.

Autor: N.V.