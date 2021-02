SUTRA SE NAVRŠAVAJU DVE GODINE OD SMRTI MUZIČKE LEGENDE! Šabanov kum otkrio potresne detalje o pevačevim poslednjim satima! DA SE NAJEŽITE (FOTO)

Progovorio o kobnom 17. februaru posle dve godine od stravične nesreće!

Kralj narodne muzike, Šaban Šaulić nastradao je u saobraćajnoj nesreći 2019. godine u Nemačkoj kada se vraćao sa nastupa. Kobne noći pre dve godine, pored pevača, poginuo je i klavijaturista Mirsad Kerić nastradali u saobraćajnoj nesreći, koju je Šabanov kum Slobodan Bobi Stojadinović srećom preživeo.

Stojadinović se sada prisetio kobne noći i istakao da se ni dan-danas nije oporavio od nesreće.

Takođe, on se prisetio i pevačevih poslednjih sata života.

- Rekao da mu dam pojas, rekao sam mu da se ne veže jer sam znao da je to njemu uvek bio problem. On će na to: ‘Ne, ne, nemoj ti to, pusti. Ja hoću da se vežem za svaki slučaj’. Nešto žurio, bio je ljut na mene što ga nisam probudio, samo tri minuta kasnio. Nije spavao uopšte, došao je do moje sobe i lupao na vrata. Čekao u holu i čim nas je video, odmah je izašao i bacio cigaretu, što nikad nije radio - prisetio se Bobi za beogradske medije.

Autor: M.K.