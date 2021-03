NOĆ KOJA JE PROMENILA TOK RIJALITIJA! Vođa je postavila njih dvoje za potrčke i tome se nisu obradovali! A onda je Ša saznao BOLNU ISTINU!

Ovo se sve desilo prošle noći u Zadruzi!

Veče za nama u Beloj kući je počelo žestoko! Najpre je voditelj Milan Milošević saopštio da je Paula Hublin, odlukom Velikog šefa kažnjena mesečnim honorarom, jer je juče u toku dana fizički nasrnula na Frana Pujasa.

Na samom početku emisije zadrugari su komentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Ane Bulatović, koju je na to mesto postavila bivša zadrugarka Dragana Burmazović. Naime, Ana je naišla na osudu zadrugara jer nije govorila svoje mišljenje. Svi smatraju da je kupovala mir sa Markom Đedovićem, a pored toga, da nije govorila istinu ni za Jovanu Ljubisavljević. Marko Janjušević Janjuš se osetio uvređenim jer ga je opet ostavila za kraj i dala mu srednji budžet a očekivao je veliki.

Žestok sukob je nastao kada su ustale Rialda Karahasanović, Sandra Rešić i Miljana Kulić. Sve su iznele svoje mišljenje o podeli budžeta, a Miljana je osudila Anu za njene postupke, a potom otkrila da je ubeđena da pevačica ima nešto protiv nje.

Usledio je Izbor potrčka. Ana Bulatović je ovog puta iznenadila sve zadrugare svojim izborom. Ona je podigla sledeće parove Boru Santanu i Milicu Kemez, Milana Jankovića Čorbu i Maju Marinković i Anđela Rankovića i Minu Vrbaški.

Ništa, ja svaki put kažem nema poente da me neko spaja izolacijom sa nekim. Ja mnogo gotivim Anu, ali mislim da je ovaj njen izbor, valjda ljudi znaju kakav sam ja. Znaju ako nešto želim, da ću nešto da uradim. Koliko ovo zvučno bilo za potrčke, ovo ti je linija manjeg otpora. Neću više da se nerviram. Mislim da si imala mnogo jače potrčke, ali eto, nema veze. Uradila si ovo jer znaš da te neću napasti, a znaš da imaš dve jače priče - rekao je Anđelo.

Ja sam prvi put za 5 meseci, taman da čujem mišljenje pojedinih zadrugara, videla sam šta mi neki misle, a ovde mi govore drugačije. Prijaće mi izolacija. Ovaj odnos što imam sa njim, prija mi. Nisam se zaljubila, to bih rekla. Ukratko, mi nemamo apsolutno ništa. Ja se plašim, i da dođe do nekih mojih osećanja, ne bih volela da dozvolim sebi da mi se neko dopadne. Zaista mi prija, dosta tema imamo. Ovakav odnos kakav imam sa njim, mogla bih do kraja da imam - istakla je Mina.

Zadrugari su nakon toga osudili vođu zbog izbora i smatraju da se plaši da postavi nekog drugog. Svi su bili za to da u izolaciju treba da idu Paula Hublin i Vladimir Tomović, ili Milana Jankovića Čorbu i Teodoru Bilanović.

Usledilo je još veće iznenađenje kada je Ana saopštila zadrugarima da je njena omiljena osoba Mišel Gvozdenović. Miljana Kulić je napala Anu jer smatra da je ljubomorna na nju, pa je na neki način zabranila Mišelu da spava u hotelu, što on nije poslušao, već se zahvalio Ani, i pristao da narednih sedam dana provede sa njom.

Zadrugari su se potom podigli i krenuli da komentarišu izbor. Anđelo Ranković je otkrio da je znao da će biti on potrčko sa Minom Vrbaški, jer je čuo kada je Ana pričala sa Sanjom Stanković o tome, pa je tražio da se izbor poništi. Miljana Kulić je digla sve na noge kada je pripretila Ani da joj neće biti dobro u hotelu, jer će im svaki dana dolaziti.

Usledio je Pretres nedelje. Prvo je Milan Milošević dao zvanično saopštenje Nenadu Aleksiću Ša da se njegov brat oglasio za portal Pink.rs i da je istina ono što mu je Mina Vrbaški prenela da njegova supruga Ivana želi da se razvede od njega zbog njegove prisnosti sa Tarom Simov.

Nenadu nije bilo svejedno kada je dobio ovu informaciju,pa je ćutao neko vreme dok su zadrugari komentarisali. Kristijan Golubović i Vladimir Tomović bili su složni u priči da je emocija između Ša i Tare velika ali da on još uvek toga nije svestan, dok Tara otvoreno priznaje svoja osećanja, koja je čak i izjavila da se oseća kao saučesnik u zločinu zbog razvoda repera i njegove supruge.

Nisam zaljubljen u nju, prija mi. Dopada mi se, ali sam pazio šta radim. Mislim, pazio... - prokomentarisao je Ša.

Tara je zbog svega toga zaplakala. Nju je između ostalog pogodilo i to šta Ša neće da prizna emocije prema njoj.

Nakon svega ovoga Ša je želeo da se obrati porodici, što mu je Milan i dozvolio:

Da se ne ljute na mene, da budu uz mene, da keva skapira mene i kako funkcionišem. Sin joj je takav kakav je. Samo da me ne osuđuju i da budu uz mene. Nema nazad, tu sam gde sam, ostajem tu, kako ću da plovim, videću... U šoku sam, plačem, smejem se. Svestan sam svega. Znam da kada Ivana donese odluku, to je to. Kada jednom preseče, nema nazad. Koliko god ja da volim Ivanu, ja ne mogu nikoga da teram da mi se vrati. Ne bi bilo to to. Ja bih pokušavao da ispeglam sve, ali ja Ivanu poznajem najbolje - ispičao je reper.

Tara i Ša su potom otkrili zadrugarima i Milanu šta zameraju jedno drugom. Po Tarinim rečima prevelika prisnost ih na neki način udaljava.

Lepi Mića je nakom toga ustao i ispričao Ša gde i kada je napravio grešku i kako je dozvolio Tari da mu se približi. Naime, najveći problem je ispao kada Ša nije poslušao Kenana Tahirovaića koji mu je preneo poruku od njegove supruge Ivane da se udalji od Tare. Samim tim što je ostao u bliskom odnosu sa njom, Ša je Ivani dao povoda da odluči da se razvede.

Ša se u nastavku večeri žalio skoro svim zadrugarim, i pokušao da se opravda zbog situacije sa Tarom.

Naredna tema na pretresu bila je turbulentan odnos Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe. Glavni problem u njihovom odnosu je to što Maja konstantno priznaje da je zaljubljena u Čorbu, a on govori da nema ta osećanja. Čorba sve vreme govori kako se oni druže, dok Maju to nervira, jer ona smatra da je on zaljubljen u nju.

Čorba zamera Maji što provocira bivšeg momka Marka Janjuševića Janjuša. On veruje da Maja još uvek voli Janjuša, ali da to ne priznaje, iako su svi videli klip na kojem to radi. Sa druge strane Maja konstantno govori kako je Čorba ponižava, na šta joj je on odgovorio da ona sam sebe ponižava.

Naredna tema na preteresu bila je svađa Paule Hublin i Frana Pujasa. Nakon što je saznala da je kažnjena mesečnim honorarom zbog agresivnog ponašanja, Paula je otkrila da joj je bilo žao kada je shvatila koliko je jako udarila Frana. Nakon toga on je ispričao koji je razlog sukoba. Fran je rekao da on i Paula nisu zajedno u budžetu što je njega pogodilo.

Njih dvoje ne kriju emocije jedno prema drugom, ali takođe zameraju jedno drugom ponašanje sa pojedinom zadrugarima, pa je tako sada Fran zamerio Pauli na bliskom odnosu sa Vladimirom Tomovićem.

Naredna tema na pretresu bila je ponašanje Kenana Tahirovića i njegov odnos sa Rialdom Karahasanović. Po rečima pojedinih zadruagra Kenan je tek sada krenuo da se budi, što je njima svima čudno jer je važio za mirnu osobu. Nadica Zeljković je istakla da je Rialda snažna žena i da zaslužuje snažnog muškarca, što je možda i razlog Kenanovih sukoba zbog nje. On želi da pokaže svoju snažnu stranu i da zaštiti svoju devojku. Neke zadrugarke smatraju da se pevačica ne oseća sigurno pored Kenana, ali je onda Rialda otkrila šta zamera njenom sultanu.

U toku emisije Nenad Aleksić Ša je otkrio Mini Vrbaški kada mu se prvi put javila Tara Simov. On je Mini ispričao da mu je Tara slala poruke kada je imala 15 godina, ali da se ne seća da li joj je odgovorio, pa joj je ispričao šta je njegova supruga Ivana saznala o njoj.

Tara i Ša se nisu smirivali ni posle emisije pa je palo obostano ljubomorisanje. Ona njemu zbog Teodore Bilanović, on njoj zbog Vladimira Tomovića. Njihov sukob je trajao do ranih jutarnjih sati.

