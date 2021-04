Ovo je sve obeležilo prethodno veče u Zadruzi!

Prethodnu noć na velelepnom imanju najgledanijeg rijatija Zadruga, pored intervjua koje je voditelj Milan Milošević obavio sa pojedinim zadrugarima, obeležilo je i ispadanje Anđela Rakovića koji se po prvi put u studiju kod Dušice Jakovljević otvorio i ispričao sve o njegovim odnosima sa pojedinim zadrugarkama a onda i otkrio koja je zaljubljena u njega.

Na samom početku emisiji Izbacivanje kod voditeljke Dušice Jakoviljević u studiju se pojavio brat nominovanog Milana Jankovića Čorbe, Marko. On je otkrio da se Čorba uopšte u početku nije snašao u rijalitiju, ali da je sada sa Teodorom Bilanović na pravom putu, pa je i podržao njihovu vezu.

Usledio je prvi intervju kod Milana Miloševića u Šiša baru. Prvi koji je imao šta da ispriča bio je Marko Janjušević Janjuš. On je Milanu ispričao da mu nije bio plan da svadba sa Aleksadrom Nikolić izazove burne reakcije kod Maja Marinković.

Janjuš je otkrio da je pre svega imao cilj da se zabave svi, ali da je to otišlo u drugom smeru. Takođe je priznao da nakon sukoba koji su imali Aleks i Maja, da je stavio tačku na svaki kontakt sa Aleks, jer je video kako Maja plače a on je previše slab na nju i da je svestan da se ona nikada neće promeniti ali da je voli.

Naredna gošća u Šiša baru bila je Maja Marinković. Maja je ispričala Milanu da je pokšala da spusti loptu sa Aleksandrom, ali da joj to nije pošlo za rukom. Ona smatra da je Janjuš Aleksandri dao lažnu nadu jer drugačije ona ne bi ušla u tu priču.

Maja je uputila izvinjenje svom ocu Takiju, zbog toga što se zarekla da sa Janjušem neće progovoriti, a ipak se pomirla sa njim, i ozvaničila vezu. Maja je Milanu otkrila da zaista planira porodicu sa Janjušem, ali da za to treba vremena da se stvari iskristališu.

Naredna koja se našla u Šiša baru bila je baš Aleksandra Nikolić. Aleks je priznala sve šta se dešavalo sa Janjušem dok su njih dvoje bili bliski. Naime, ona je otkrila da on nije bio iskren prema njoj, pa joj je par puta stavio do znanja da je čak i on zaljubljen u nju. Aleks smatra da Janjuš nije bio dovoljno iskren prema njoj, i da joj je jako krivo zbog toga, mada pored toga je ubeđena da će on sve reći na kraju rijalitija.

Aleks je priznala da se kaje zbog odnosa sa Janjušem i smatra da nije trebala da se meša u njegovu vezu sa Majom.

Milan je ugostio i Taru Simov u Šiša baru. Tara je otkrila da postoji nesigurnost u ljubav sa Nenadom Aleksićem Ša. Ona se plaši jer kako joj je reper rekao on je izgubio emocije prema svojoj supruzi Ivani jer mu se gubio lik, prestao je da je se seća. Tara smatra da je on nju voli, ali takođe smatra da je Ša veoma nesiguran i iskompleksiran.

Tara se potom osvrnula na Nadicu Zeljković koju kako sam kaže ne može očima da gleda, a pored toga je istakla da Aleksandra Nikolić pokušava da igra igru Ive Grugurić jer se meša u odnos Maje i Janjuša.

Naredna Milanova gošća bila je Miljana Kulić. MIljana je ispričala kako se oseća što joj zadrugari nisu prišli nakon poziva koji je imala sa majkom Marijom Kulić. Naime, svi su videla da je Miljana plakala sve vreme, ali niko nije želeo da joj pomogne da se smiri.

Ona je Milanu otkirila da je Krisitjan Golubović izmišljao priče o njoj, i da je ona nikada nije htela ništa više sem druženja sa njom. Takođe, Miljana je ispričala da zna da je Kristina Spalević ljubomorana na nju zbog njenog bliskog odnosa sa Kristijanom i da je zato napada konstantno.

U razgovor sa Filipom Carem, voditelj Milan Milošević pokušao je da izvuče istinu i odgovore o njegovom odnosu sa Paulom Hublin. Naime, primetno je da su se njih dvoje jako zbližili ali Car nije davao konkretne odgovore o tome, pa je Milan kostatovao da je on jako kontkradiktoran.

Car se osvrnuo i na bivšu devojku Minu Vrbaški za koju je rekao da je možda i voli, ali sve što ima vaze sa njom je bolesno pa je čak i rekao da on deli žene na žene i ku*ve.

Voditelj Milan Milošević je obavio razgovor i sa Anjom Todorović, koja je odmah na početku otkrila sve o odnosu Kristine Spalević i Kristijana Golubovića.

Ona je Milanu ispričala da su svi primetili da Kristina juri oko Golubovića i da se sa njene strane vide emocije. Međutim, Anja se nada da emocije ne postoje sa Krisitjanove strane, iako ih zadrugari upoređuju i govore da su njih dvoje novi Ša i Tara. Po Anji, evidentno je da Krstina ima nameru da zavede Kristijana, iako veruje da joj on neće nikada uzvratiti.

Nakon toga je došlo je vreme da se nominovani takmičari za izbacivanje Anđelo Ranković i Milan Janković Čorba obave duel, a voditelj Milan Milošević okupio je zadrugare u sali za fizičko, te je obrazložio o večerašnjoj igri.

Anđelo i Čorba su trebali da od limenke sastavi jednu reč koju je zadao Veliki šef, a ko prvi to uradi je pobednik i njemu se dupliraju glasovi. Nakon napete borbe, tokom koje su zadrugari navijali, pobedu niko nije odneo, jer nisu uspeli da sklope reč. Milan je obavestio zadrugare da je Čorba osvojio 64% glasova, dok je Anđelo ispao sa 36%.

Nakon izbacivanja, Anđelo Ranković došao je u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević kako bi popričao sa njom o svim dešavanjima koja smo pomno pratili prehodnih meseci. On je otkrio sve o njegovom ljubavnom trouglu u Beloj kući, a onda se dotakao i devojka sa kojim su ga spajali.

Nisam mogao da verujem da sam došao u situaciju da bežim od žena. Od početka bio sam u fazonu da idem da se sprdam, da ne želim da ulazim u veze, a onda sve ono što se izdešavalo, ipak, ako neko živi takav život, skapirao sam da je ovo televizija i da postoji život posle svega ovoga, ne volim sebe da hvalim, ali ja sam neko ko je iz vaspitane porodice i obrazovan sam. E sad, mlad sam, muškarac sam, hteo sam da se iživim, pa posle da brinem o ženi i porodici. Sanja i Matora su mi bili teret. Nisam imao problem sa tim, ali nisam mislio da sam napravio nešto loše. Okej, kapiram, pogrešio sam, ali Matora zna, ne mogu da se oslobodim tog tereta. Ja sam se bio prebacio, smetale su mi priče, malo po malo smo krenuli da pričamo i sve smo bolje i bolje. Nismo se mi toliko družili napolju, ali sada smo mnogo bolje nego u Zadruzi 1. Stvarno sam je zbog svega toga možda... Bila je uvek netrpeljivost, imali smo konflikt i pre ulaska, pa se sve isčistilo - rekao je Anđelo.

Anđelo je otkrio da zna da je Nataša Radan zaljubljena u njega, i zbog cele priča sa njom nikada više neće hteti da se dopisuje preko instagrama.

Nakon što je Anđelo napustio Zadrugu, Milan Janković Čorba je pozvao Teodoru Bilanović da spava sa njim u izolaciji. Ona to nije htela, ali je nakon toga pristala da spava sa njim ali pod uslovom da spoje krevete. Čorba je potom otkrio Teodori da želi da bude sa njom.

Iako su njih dvoje spojili krevete, ništa sem maženja nije bilo. Pa su oboje zaspali zagrljeni.

Mićina igra istine je ovo nedelje prošla u znaku sukoba Mišela Gvozdenovića i Miljane Kulić. Naime, igra je počela tako što se povela tema o sek*ualnoj orjentaciji pevača. Dragama Mitrović je izjavila da smatra da je Mišel gej jer se svađa samo sa ženama, a muškarcima ne sme ni da se obrati, to su komentarisali pojedini zadruagri, a onda je Miljana otkrila da je Mišel veoma nasilan prema ženama, i da zbog toga ljudi i smatraju to.

Kada je stigla nagrada od Velikog šefa, došlo je i do manjeg sukoba oko podele, ali su se zadrgari ubrzo primirili.

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su i ovog jutra imali sukob, pa je Ša nastavio po starom i opet krenuo da cepa Tarine stvar. Njih dvoje su probudili zadrugare u spavaćoj sobi dok su se svađali, pa su ih oni opomenuli.

Autor: N.B.