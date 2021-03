Bez pardona.

Miljana Kulić bila je sledeća zadrugarka koja je obavila razgovor sa voditeljem Darkom Tanasijevićem. Miljana je odmah prokomentarisala odnos sa Kristijanom Golubovićem.

Čujem da pričaju da sam zaljubljena u Kristijana, onda se ja namerno primaknem i poljubim ga. Za razliku od životinja imam um i ne bih mogla sebi da dozvolim da se zaljubim u oženjenog čoveka. On mi mnogo znači, ja sam bukvalnista. Gde para vrti, burgija neće. Ja se ne odvajam čoveka, za mene ne postoji drugi zadrugari osim njega. Šta on to ima, što nemam ja?! Ja sam primetila da je mnogo sujetan - ispričala je Miljana.

Odnos sa Mišelom izazvao je pravu buru, dobar deo zadrugara stao je u tvoju zaštitu, a to da on nije ispao fer, kakav je tvoj odnos sa njim sada? - upitao je Darko.

Nije ispao, što su me i novinari pitali, ispalo je da nema empatija, ja umem da budem bezobrazna do zla Boga i nekad se pitam odakle mi taj bezobrazluk, a što se njega tiče, njega sam pozvala i objasnila. Ja sam njemu rekla, o čemu se radi, zamolila sam ga da budem blizu Kristijana. Ali ja ću ići do kraja. Apsolutno sve, spremna sam na sve, rečeno mi je da će mi se dozvoliti poligraf. I sva pitanja koja je pričao, za groblje, za kondome, želim da mi bude sve to postavljeno. Bezobrazan je, da je rekao da je navikao, ma kakvi, taj njegov stav, prepotentost, aroganstnost, neću da dozvolim - ispričala je Kulićeva.

Kakav odnos imaš sa Danijelom? - upitao je Darko.

Sve sam videla, sve znam, sreća, nisam se zaljubila, videla sam na vreme koiko ima sati, počeo je da me odbija od sebe, pričavši kako je imao preko 500 devojaka, samo sam rekla laku noć, on za mene ne postoji u rijalitiju, nemam osećaj da sam se ljubila sa njim - objasnila je Miljana.

Potom je Miljana i prokomentarisala odnos sa Zolom, koji je nominovan za ispadanje od strane publike.

- Iskreno da ti kažem Darko, na neki način, postoji gram emocija u meni, ali s obzirom na to da me nije pitao kako su mi roditelji, umislio, ucenjivao, ja sam govorila svašta majci, pa čak i da lažem, da bih se dodvorila njemu. Kada sam videla da je mojim roditeljima loše, neka ide, široko mu polje, daleko mu lepa kuća. Nije bio muškarac prema meni, ono oko kiretaže, sve je svesno radio, on uvek patetiše - rekla je Miljana, pa se dotakla odnosa Tare Simov i Nenada Aleksića Ša:

Dno dna, on se borio sedam godina da ima dete sa ženom, a prodao je zbog klinke od 20 godina, on ima 40 godina. Moja Ika, moja Ika, dno dna i jedno i drugo. Što se mene tiče, karma je kučka, kao što su opstali Luna i Sloba, tako će opstati Tara i Ša.

