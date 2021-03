CVIJA JE BIO OSAM GODINA U VEZI, A NIKO NE ZNA KO MU JE BILA DEVOJKA: Repera pitali o sadašnjoj LJUBAVI, on dao BRUTALAN odgovor!

Stefan Cvijović Cvija je prvi put otkrio da ima devojku, ali i zašto nikada nije želeo javno da priča o svom ljubavnom životu. Pevač je istakao da ne voli da priča o privatnosti, kao i da je osam godinu krio jednu vezu.

- Sad ću ja kao ptičice na grani, ja ne pričam o svom privatnom životu, ni kad sam imao vezu od osam godina nisam. Niko nije znao ko je devojka, i to je nešto što me je još više naučilo da niko ne zna dalje ništa o mojoj devojci. Ovo pitanje ste slobodno mogli da izbrišete, jer ja vam ništa neću reći.

A na pitanje kako se njegova devojka nosi sa time što je on miljenik žena i javna ličnost, Cvija kaže:

- Sve super! Sve najbolje! Kako ste vi?

Popularni reper je otkrio i da je privatno veoma zatvoren, ali da to mnogi vide kao uobraženost.

- Mene ljudi generalno kad upoznaju, ja sam jako zatvoren. Ranije sam bio više otvoren prema ljudima i sa svima: 'Hej, ćao, pa hajde kafa, ručak? Ma može, kako ne može?'. Ja sam se samo vremenom zatvorio i povukao, imao sam tu nekih peckalica koje su me naterale na to. Ljudi su navikli, 80 osto naše estrade i kolega su odmah na prvu, ti s njim, on brate moj, ovo ono! Ja sam malo drugačiji tip, mnogo mi treba vremena da se opustim, i da postanem ono što vole moji najbliži da kažu, kad bi znali ljudi koja si ti budala, degenerik, kako mi volimo da kažemo, svi bi verovatno hteli da bleje s tobom.

