Želi da se oslobodi pritiska!

Mihajlo Veruović poznatiji kao Vojaž otkako je raskinuo vezu sa mladom pevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom, ne pojavljuje se često u javnosti, a sada je otkrio zbog čega je želeo da se povuče.

Pa jednostavno nakon spleta događaja koji se dogodio, na koji ne želim da podsećam ni publiku, a ni sebe, hteo sam da napravim malu pauzu, da predahnem od javnosti. Moramo da uzmemo u obzir i moje godine. Punim 20 godina uskoro, dakle 19, sad sa tim godinama baš da ceo Balkan svaki dan priča o tebi i iznosi neka mišljenja koja nisu bazirana na činjenicama je jako veliki pritisak. Na neki način sam hteo da se oslobodim pritiska, kako bih mogao da se posvetim i nekim drugim stvarima. Pored muzike, ja i studiram, pa eto hteo bih da se posvetim i tome - rekao je Vojaž u jednoj emisiji.

Podsetimo, nakon što je Breskvica objavila na svom Instagramu vest kojom je stavila do znanja da nastavlja karijeru, ali sama, društvene mreže su se usijale od komentara, a većina obožavalaca smatra da to neće biti to bez Vojaža.

