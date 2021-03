Ovo morate da vidite.

Pevačica Slađa Alegro bila je gošća Tijane Price i Bojane Lazić u današnjem izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal". Ona je ovom prilikom pričala i o druženju sa kolegama, otkrila da li ima sujete na estradi, a posebno se osvrnula na prijateljstva sa Sekom Aleksić i Cecom Ražnatović.

- Sve je moguće kada nešto želite. Ja sam neko ko nema nikakav loš odnos ni sa jednim kolegom, koleginicom. Andreanu (Čekić) navedem kao nekog sa kim je život razdvojio, putevi su nam se razišli, ali nema zle krvi. Sa ljudima sa estrade sam zaista u lepim odnosima, korektnim, bez obzira što bi možda neko rekao da nije baš tako. Ja mislim da je moguće da se ostvari prijateljstvo na estradi, ako je moguće. Ima sujete, postoji, ali ja na svojoj koži nisam osetila. Možda nekada neko kaže iz kurtoazije da je nešto lepo, ali imam bezbroj kolega koji su uvek tu da pohvale. Sa Sekom, Cecom, Peđom Medenicom, Adilom, oni su mi porodica - rekla je Slađa.

O DRUŽENJU SA SEKOM

- Seka i ja pričamo o svakodnevnim obavezama, životu, izbegavamo neke ružne teme, Sekina porodica je uvek vedra i nasmejana, pogotovo kada su u svom domu. To druženje traje satima, nekad zaboravimo i kad smo došli, a onda shvatiš da je vreme deci za spavanje. Spremamo hranu, lepo pojedemo, nas dve o ženskim temama, Zoran i Veljko obično u drugoj prostoriji neke svoje teme i eto - ispričala je pevačica.

IMALA JE TREMU KADA JE UPOZNALA CECU

- Kada ste mladi, vaša karijera je tek krenula. Uhvati vas trema, velika je odgovornost jer je to neko kog vi smatrate nedodirljivim da je odlučio da ste vi dobri i da trebate da budete deo njihovog važnog trenutka. Ja sam bila presrećna, nisam verovala, pa sam jedno tri, četiri puta pitala "A koja Svetlana, jeste sigurni?" Sećam se trenutka kada sam saznala, mutila sam neki šlag za tortu, pa i sa mamom pričala. A kad smo otišli, uvek je to bilo kod nje u domu, gotova tonska proba i sećam se kao juče, mogu lik da joj nacrtam, došla je prelepa kao i uvek, nasmejana, prišla mi je i pružila ruku i rekla "Konačno da upoznam moju omiljenu pevačicu". I od tog dana kreće naše druženje, mi smo godinama bili deo svakog njenog slavlja. To su jako lepe žurke, ostajalo se do jutarnjih sati, čak sretnem i svog oca koji krene na posao ujutru. Puno sam dragih ljudi upoznala na tim njenim žurkama, a ona i ja smo postale više od prijatelja, tu je, uvek je tu. To je žena koja je uvek sa osmehom na licu, bila sam tu dok su i njena deca rasla i gledala. Ona svašta nešto voli, voli "Izdao si me", "Imendan", "Živim za to", neke stare pesme. U nekim trenucima koji su njoj bili teški, Šaran je pisao pesmu "Na tvojoj strani" i ona je posvećena njoj.

Autor: N.V.