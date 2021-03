ŽESTOKA NOĆ! Od osude preko raskida do velikih priznanja! U Zadruzi je sve grmelo, a njen izbor potrčaka bio je potpuno neočekivan! (VIDEO)

Ovo je obeležilo noć u Zadruzi!

Ponedeljak veče u Zadruzi je rezervisan za ulazak voditelja Milana Miloševića u Belu kuću, kako bi sa novim vođom izabrao potrčke za ovu nedelju, a onda u "Pretresu nedelje" prokomentarisao sve aktuelne teme na velelepnom imanju.

Tako je bilo i prošle noći. Milan je u svom stilu ušetao kod zadrugara i odmah je počelo komentarisanje podele budžeta Anje Todorović koju je na mesto vođe postavio bivši zadrugar Danijel Višić.

Na samom startu zadrugari su komentarisali odnos Anje i Danijela, koji im je bio jako čudan s obzirom na to da je Anja u vezi sa Jovanom Cvijetićem Cveletom. Naime, svi su primetili da su Danijel i Anja veoma bliski, pa su je zbog toga i napali. Stefan Karić i Jovana Tomić Matora smatraju da je Anja jako namazana iako za sve krivi Cveleta. Bora Santana je otkrio da su on i Anja komunicirali i rekla mu je da bi mu dala srednji budžet da je vođa, a onda mu je dala mali, zbog sukoba koji su imali kada ju je uštinuo, a onda se desilo to da je Danijel bukvalno bio konstantno sa njom, a Cvele nije reagovao.

Marko Đedović i Lepi Mića su ubeđeni da postoji eksplicitan snimak Anje i Cveleta i da zbog toga oni ne smeju da raskinu, jer će neko to objaviti, a Anja se plaši da to ne sazna njen otac. Nakon toga, Anja se obratila Danijelu i poručila mu da ona voli svog dečka.

Usledio je Izbor potrčka. Anja Todorović kao ovonedeljni vođa je morala da izabere potrčke za ovo nedelju. Naime, ona je htela da se igra pa je podigla nekoliko parova koji su aktuelne teme u poslednje vreme:

Ja sam razmišljala i rekli su mi da se ne zameram sa ljudima! Ja ću podići par osoba i ne zanima me da li ću se zameriti nekome. Gledala sam danas da se ne zamerim, pa sam ispala budaletina. Evo podižem prvo Kenana i Teodoru, kako bi cela istina izašla na video. Druge koje ću podići, jeste neki odnos isto, gde se gledaju i dobacuju a to su Maja i Janjuš, i još jedan ne par ali šta bi mogla da pređe u par, Anđela i Sandru! - rekla je Anja.

Anja je odlučila da njeni potrčci budu Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš.

Oboje su bili iznenađeni izborom, ali su rekli da će svoj zadatak obaviti kako treba. Nakon toga je Kristijan Golubović otkrio Majin plan za Janjuševu svadbu, a to je da kada on kaže DA da ona kaže NE i da ga odvede.

Nakon toga Anja je izbarala svoju omiljenu osobu, a to je bio njen dečko Jovan Cvijetić Cvele.

Nakon toga je u Beloj kući započeo Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem. Prva tema na pretresu bila je odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Naime, njihova turbulentna ljubavna veza je stalno pod prismotrom zadrugara. U toku jučerašnjeg dana njih dvoje su se posvađali zbog njeno bivšeg dečka. Poznato je da je Tara u prethodnoj Zadruzi bila sa Matejom Matijevićem, ona je čak i više puta pominjala da je sve u Beloj kući podseća na njega a pogotovo poruke koje su pisane na crnom stolu. Baš oko tih poruka je nastao sukob između Tare i njenog novog dečka repera Ša. On joj je zamerio što je više puta šarala preko tih poruka jer smatra da ona ne može da zaboravi bivšeg dečka, pa su konstantno ulazili u sukob.

Nadica Zeljković je prokomentarisala da je Ša tek sada shvatio šta je uradio od svog braka sa Ivanom. Ona je komentarisala da se Ša tek sada "trezni", tačnije da tek sada razmišlja o svemu i otkrila da joj se Ša poverio kako bi reagovao kada bi Ivana ušla u Zadrugu.

Teta Nadice, umro bih, to mi je rekao - pričala je Nadica.

Jovana Tomić Matora je ispričala da je ona skretala pažnju Tari da ne radi to, da ne uzima šraf i da šara te poruke koje je pisala sa Matejom, ali je Tara uzimala drugi šraf i to radila namerno, u inat Nenadu, koji zbog toga puca.

Fran Pujas, reperov najbolji drug u Zadruzi, smatra da je Ša ubeđen da Tara još uvek voli bivšeg i da mu se zbog toga obraća i u kameru. Tara se branila da ona uvek savetuje Nenada kada priča o svojoj supruzi, a on se buni kada ona pominje bivše.

Sandra Rešić je ustala i komentarisala da su njih dvoje isti, ali da je Ša pogubljen totalno i da svima traži manu, i ko god da razgovara sa Tarom u njegovoj glavi se razvija teorija zavere. Ona je priznala da izbegava njih dvoje već neko vreme jer ne može više da ih sluša kako se svađaju oko olovke. Ša ju je napao i govorio da ona treba da gleda svoju vezu a ne njihovu iako je Sandra uvek bila tu za njih dvoje.

Rialda Karahasanović je nakon toga ustala da bi zaštitila svoju drugaricu Sandru od osuda repera, pa otkrila da je Tara priznala da ponekad namerno radi neke stvari da bi nervirala Nenada, jer to voli. Ona je istakla da je Tara još uvek klinka i da Nenad to ne može da podnese.

Naredna tema na pretresu bila je odnos Jovane Ljubisavljević i Stefana Karića. Naime, otkriveno je da su Ermina Pašović i Nataša Radan pratile svaki korak misice jer su je, po njihovom izlaganju, više puta uhvatile u laži. Naime, Ermina je rekla Nataši da piše svaki datum kada misica uradi nešto i da pokazuju Stefanu, što je ona i radila, pa se otkrila situacija kada se Jovana obratila Vladimiru Tomoviću iako ona tvrdi da nije, njih dve su otkrile kada se to desilo. Ovaj postupak naišao je na osudu pojedinih zadrugara.

Misica je ostala bez reči, pa je odmah upitala Karića da li je on to čitao, na šta joj je on odgovorio da se svađao sa njom, a ne sa njima. Marko Đedović je ubeđen da to one rade da bi Nataša bila sa Karićem, ali joj je stavio do znanja da od toga nema ništa.

Ermina je otkrila da joj neverovatno smeta kako misica stalno od sebe pravi žrtvu, pa uvek pokušava da ukanali Stefana, nakon čega je misica nasrnula na nju i iznela joj nz uvreda.

Naredna tema na pretresu bila je veza Kenana Tahirovića i Rialde Karahasanović. Naime, potegla se priča oko poznanstva Kenana i Teodore Bilanović koja je iznela da joj je Kenan otkrio u prepiskama da mu je Rialda samo igra, što se na kraju ispostavilo da nije tačno. Međutim na kraju je otkriveno da je Teodora namerno svalila krivicu za sve na Kenana jer ju je pogodilo njegovo komentarisanje budžeta. Njih troje su rešili sve konflikte i odlučili da stave tačku na to.

Naredna tema bila je vezana za Sanju Stanković i Minu Vrbaški. Naime, Mina je konstatovala da je se Sanja plaši i da zbog toga mora da joj ćuti na neke stvari. Inače je poznato da netrpeljivost ove dve zadrugarke traje već neko vreme. Sanja je priznala da Mina može da poljulja odnos nje i Filipa Cara, ali da se nada da se to neće desiti jer su njih dvoje ozvaničili vezu.

U nastavku večeri došlo je do pomirenja Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, reperu je bilo krivo zbgo sukoba sa dragom pa joj je u ostatku večeri udovoljavao.

Miljana Kulić je glavna tema zbog nove frizure u Zadruzi. Njoj svi daju podršku, a ona je rešila da zavede Apolona sa Zvezdare, Anđela Rankovića, pa ga je više puta u toku večeri spopadala, a on ju je u jednom momentu čak i izmasirao.

Sanja Stanković je razgovarala sa novim izabranikom Filipom Carem o njihovom odnosu i njegovom ponašanju. Naime, Sanja je otkrila da ne želi da prolazi sve što je Mina Vrbaški prolazila sa njim, pa joj je on obećao da toga neće biti, jer on nije isti sa svakom devojkom.

Kako će teći odnos ovih zadrugara, i kako će reagovati kada danas na kapiji velelepnog imanja ugledaju Gordanu Džehverović, poznatiju kako Mama Džehva, pratite na TV Pink i na portalu Pink.rs

Autor: N.B.