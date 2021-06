Ovo je obeležilo noć za nama u Zadruzi.

Proteklu noć u najgledanijem rijaliti programu na ovim prostorima obeležilo je muzičko takmičenje "Karaoke obračun" u kojem su zadrugari morali da se takmiče u pevanju dok su ih ocenjivali stručni i novinarski žiri, ali i gledaoci. Ono što je zanimljivo jeste da su stručni žiri činili Marija Kulić, Jelena Pešić, Ivana Šopić, Ana Korać i Bane Čolak.

Na samom početku večeri ono što je obeležilo noć bio je susret majke i ćerke - Miljane i Marije. Dok je Marija pričala svojoj ćerki, ona nije mogla da zadrži suze.

- Miljana je jako sazrela i pokazala da može sve da izdrži. Ja moram da joj kažem da je jako dobra i jako sam ponosna na nju. Ona nikada nije imala ovoliku podršku, ja je jesam kritikovala i i jesam joj popovala, ali ona je sada najbolja i jako sam ponosna na nju - rekla je Marija.

Stefan Karić je bio oduševljen žirijem, a pogotovo što je video svoje bivše devojke, te je za Ivanu poručio da je "jezičara stara". Takođe ni Janjuš nije mogao da sakrije oduševljenje žirijem iz svima dobro poznatih razloga.

Jovana Ljubisavljević je otvorila veče, a komentari žirija nisu bili nimalo naivni. Naime, njoj je Ivana Šopić pomenula njenog bivšeg dečka Luku. Marija Kulić u svom maniru nije mogla da se suzdrži da ne kaže Jovani sve u lice šta joj misli.

Sledeća koja se predstavila žiriju i gledaocima bila je Sandra Rešić. Marija Kulić ni za nju nije štedela reči, te je Sandri rekla da je očekivala više od nje, a nije mogla da ne pomene njen poljubac sa Matorom.

Nakon Sandre, na scenu je izašla Milica Kemez. Svi su čekali da vide šta će Jelena Pešić reći Milici, s obzirom na to koliko ju je puta pomenula u Zadruzi. Jelena joj je poručila da je opet zgazila prijateljstvo u rijalitiju kao što je to uradila sa njom.

Filip Car bio je sledeći takmičar. Njega su članice žirija komentarisale, te mu rekle da bi možda neke od njih bile sa njim, a on je poručio Jeleni Pešić da jedva čeka da se druži sa njom.

Nako njega, na sceni se pojavila Jovana Tomić Matora, a žestoki komentari Ivane Šopić zbog Stefana Karića su ovu zadrugarku prilično uzdrmali.

Nakon nje, nastupio je Bora Santana, koji se posle nastupa izvinjavao Mariji Kulić za sve ružne reči koje je izgovorio na račun njene porodice.

Naredna je bila Ermina Pašović, koja je dobila lepe reči od bivšeg dečka Baneta Čolaka, ali je Marija Kulić nije štedela, te joj rekla da je zla, podmukla i pokvarena.

Naredna zadrugarka koja je imala svoj performans u "Karaoke obračunu", bila je Kristina Spalević. Nakon njenog nastupa usledili su komentari žirija, a Marija Kulić je još jednom pokazala da nema dlake na jeziku. Međutim, Kristina joj nije ostala dužna, te su razmenile sočne psovke.

Stručni žiri nije baš imao lepe reči za Nenada Lazića Necu, te mu je tako Ana Korać rekla da je "Brendon za siromašne" i da je "bljak".

Takmičarka koja je imala sledeći nastup na "Karaoke obračunu", bila je Mina Vrbaški. Marija Kulić je poručila Mini da mora da se menja i da može mnogo bolje nego što je do sada pokazala.

Mišel Gvozdenović je sledeći nastupio na Zadrugoviziji i dok su ga drugi članovi žirija podržali, Marija Kulić mu je poručila da je nebitan lik, te da mu je njena ćerka previše dala na značaju.

Stručni žiri ishvalio je Teodoru Bilanović za pevanje, međutim, neki su bili iskreni pa joj u lice rekli da smatraju da od Čorbine i njene veze nema ništa.

Naredna je bila Paula Hublin, koja je dobila ovacije svih, a Marija Kulić joj je poručila da "ostavi budaletinu na miru" i da je "vidi sa bivšim zadrugarom čim se završi sezona" a da ona zna ko je u pitanju.

Sledeći učesnik "Karaoke obračuna", pokazao je svoje vokalne sposobnosti, a to je bio Kenan Tahirović. On je na iznenađenje svih izvukao pesmu u čijem se spotu proslavio a to je Žena od sultana, koju izvodi Tijana eM.

Nakon Kenana, na scenu je izašao Ša koji je posle nastupa morao da se suoči sa surovim komentarima žirija koji nisu bili nimalo naivni. Između ostalog, Marija Kulić mu je poručila da je "dno dna".

Naredna koja je nastupila bila je Sanja Stanković, a žiri je komentarisao njen odnos sa Matorom.

Nakon Sanje nastupila je Aleksandra Nikolić koju žiri takođe nije štedeo, te su joj rekli da ona muškarce u Zadruzi tretira kao sredstvo za opstanak u Beloj kući.

Naredni koji je nastupio bio je Stefan Karić, a njega bivše devojke nisu štedele. One su mu sasule u lice svoje mišljenje, a Ivana Šopić mu je, između ostalog, rekla da treba da pronađe prijatelje koji će ga dobro savetovati, te da je jako negativan.

Naredna koja je nastupila bila je Miljana Kulić, a njena majka Marija jedva je čekala da ishvali svoju "lutkicu".

Nakon Miljane, na scenu je izašao Fran Pujas, a Marija Kulić mu je tokom komentarisanja poručila da su Janjuš i on za nju dve budaletine.

Ana Korać imala je zanimljivu ponudu za sledeću takmičarku koja se pojavila na bini, a to je bila Rialda Karahasanović. Naime, Ana joj je poručila da može da bude njena devojka, što je sve nasmejalo.

Na sceni se posle Rialde pojavila Maja Marinković, a komentar Ane Korać privukao je najveću pažnju. Naime, Ana je shvatila da ju je Maja ponovo iskopirala u odevanju, pa joj je to jasno stavila do znanja.

Posle Maje, na sceni se pojavio Čorba, a jedina koja ga je "uvredila" svojim komentarom bila je Marija Kulić.

Posle Čorbe je izašao na scenu Janjuš, a Ana Korać je njemu poručila da je uz njega. Jelena Pešić i Ivana Šopić su mu otkrile gde greši, a Janjuš nije znao šta ga je snašlo.

Nadica Zeljković bila je jedna od poslednjih koja se našla na sceni, a za razliku od ostalih članova žirija, Marija Kulić nije imala lepe reči za nju, što je pokazatelj da joj nije zaboravila stare sukobe.

Naredni zadrugar koji je nastupio bio je Lepi Mića, a nakon njegovog nastupa došlo je do žestokog sukoba između Marije Kulić i njega i to sve zbog Miljane.

Na samom kraju ovog "Karaoke obračuna" na scenu je izašao Marko Đedović, kome su se pridružili i ostali zadrugari, pa je nastala prava žurka. Naravno, Marija Kulić nije mogla da mu prećuti ono što misli, te mu je rekla da nije dobar komentator.

Nakon svih nastupa, usledilo je proglašenje pobednika, a u nastavku teksta možete videti ko je odneo pobedu u različitim kategorijama.

POBEDNIK NOVINARSKOG ŽIRIJA - Sandra Rešić

POBEDNIK TIKTOKA - Kenan Tahirović

POBEDNIK INSTAGRAMA - Kenan Tahirović

POBEDNIK FEJSBUKA - Paula Hublin

POBEDNIK STRUČNOG ŽIRIJA - Stefan Karić

POBEDNIK SMS GLASANJA - Paula Hublin.

Kada se svede računica, Paula Hublin i Kenan Tahirović osvojili su po dve nagrade, dok su Sandra Rešić i Stefan Karić osvojili po jednu. Ovim je takmičenje završeno, a zadrugari su se povukli u Belu kuću. Šta je to što nas očekuje danas i večeras, s obzirom na to da je ove noći na programu emisija "Izbacivanje" odmah nakon "Hit Tvita" ostaje nam da vidimo.

Autor: N.V.