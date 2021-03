ZBOGOM PETICAMA! Pevačice razara kičma, žele da se što pre reše džinovskih grudi - jedna već zakazala operaciju

Bujno poprsje vremenom im je postalo veliko opterećenje.

Velike grudi su, po svemu sudeći, postale aut - pevačice Jana Todorović, Goga Sekulić i Mina Kostić odlučile su da se reše svog zaštitnog znaka - burnog poprsja. Jana, koja je ponosna vlasnica najvećih grudi na estradi, planira da što pre ode pod nož.

- Muku mučim! Imam velike probleme, jer su mi grudi ogromne. Od njih me bole leđa i krivi mi se kičma. Imam i bolove, koje ne mogu više da trpim. Silno želim da ih smanjim - priča Jana i dodaje da joj suprug to ne dozvoljava: - Ivan mi brani da ih smanjim! Njemu se dopadaju, a ja bih volela da imam mrvice. Tad bih izgledala mršavije. Nadam se da ću uspeti da ubedim muža da je to ipak najbolje rešenje!

Dok Jani problem zadaju prirodne grudi, muku muče i pojedine koleginice koje imaju silikonske implante. Na primer, Goga Sekulić već je zakazala operaciju kojom će se rešiti silikonskih "petica".

- Već dve godine imam problem sa silikonima i osećam bol u leđima zbog velikog obima grudi. Lekari su me posavetovali da implante zamenim manjim, tako da ću sa „petice" da predem na „četvorke". To je prava mera, neću izgledati vulgarno. Zakazala sam operaciju, ali me je korona poremetila, pa sam je odložila. Nadam se da ću uskoro sve to da rešim - priča pevačica.

"Petice", upkos tome što je mršava i sitna, ima i Mina Kostić.

- Želim malo da smanjim grudi. Bio bi red da odemo na remont, ali sačekaću da sakupim pare. Velike grudi su prošlost - smatra Mina.

Svoje grudi godinama je povećavala i Dara Bubamara, sve dok nije i sama shvatila da je preterala. Sada želi da ide na remont, zbog čega se buni njen mlađi dečko.

- Dara želi da se reši svojih „šestica"! Nedavno je korigovala ishranu i počela svaki dan da vežba u teretani sa dečkom Markom Dujakovićem Tonijem. Mnogo je smršala, pa joj problem prave velike grudi. Razmišlja da li da ih smanji za broj ili dva. Toni nije oduševljen tom idejom, ali verujem da će Dara isterati svoje - priča izvor.

Autor: D.T.