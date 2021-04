STRAHUJE ZA BEBU?! Nikolija zbog rizične trudnoće donela drastičnu odluku! Relja i Vesna zabrinuti trče oko nje! (FOTO)

Priča se da je Nikolija ponovo trudna, ali se ni ona, a ni njen izabranik, Relja Popović, ne oglašavaju, saznali smo i zašto.

U išekivanju vesti o Nikolijinoj trudnoći Srbija pokušava da otkrije zašto poznate pevačice nigde nema. Ni ona, a ni Relja Popović, sa kojim već ima ćerku Reu, nisu se oglašavali o ovom pitanju.

Pravi razlog za to je, kako prenosi jedan list jeste rizična trudnoća. Ćerka Vesne Zmijanac, mora da se odmara i da uzima određenu terapiju dok se rizik ne smanji.

Nikolijina majka, kao i Relja, trudi se maksimalno da se brinu o njoj i da sve obaveze preuzmu da sebe, pa i brigu o maloj Rei.

- To je razlog što javno nistu rekli da čekaju bebu. Nisu to nikakvi strašni problemi, nije ništa opasno, ali treba da miruje i uzima adekvatnu trapiju neko vreme dok lekari ne kažu da je sve bezbedno. Vesna je Nikololiji desna ruka, dosta joj je pomogla i do sada u čuvanju Ree, a sada trči oko nje. Vesni je životna želja da ima punu kuću unučića, tako da je presrećna. Dođe da pospremi, skuva, kupi šta treba – ističe izvor.

- Odu i oni kod nje na Bukulju, pa uživaju u prirodi. Nikolija i Relja su svakako planirali da imaju još dece, ali nisu očekivali da će se trudnoća baš sada desiti. Malo ih je iznenadilo, ali jako su srećni i veruju da će sve biti u najboljem redu. Još uvek ne znaju pol deteta, to im nije ni važno, već samo da ona trudnoću izgura kako treba. Relja je najviše zabrinut, ali Nikolija ga smiruje i govori mu kako se oseća da će sve biti u redu. On je divan muž i potpuno se angažovao oko ćerkice Ree da olakša Nikoliji, ništa mu nije teško.

Podsetimo, Nikolija se nije oglašavala na društvenim mrežama neko vreme, a sada možemo da pretpostavimo da je upravo njena trudnoća razlog za to.

Autor: M.M.