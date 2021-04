Uveren da Janjuš sve radi da napakosti Maji.

Radomir Marinković Taki oglasio se za Pink.rs nakon što je njegov nesuđeni zet Marko Janjušević Janjuš pred kamerama rijalitija ''Zadruga'' priznao vezu sa Aleksandrom Nikolić, što je njegovu ćerku Maju Marinković veoma pogodilo, te nije mogla da obuzda ni suze.

Maja je danas u Rajskom vrtu istakla da ima utisak da joj Janjuš tera inat, te da je zato priznao vezu sa Aleks, kao i da joj teško kad ih gleda zajedno, a Taki je za Pink.rs teška srca istakao da su emocije između njegove mezimice i Janjuša evidentne.

- Janjuš se uopšte nije zaljubio u Aleks, na moju nesreću, on još voli Maju, a i ona njega. Tek su se sinoć videle emocije. On više ne zna ni šta priča, ni šta radi. On ne bira sredstva da je povredi, Maja se sada igra sa svima tamo u kući. On se sada njoj sveti zbog svega, ne zna kako će više da je povredi. Maja je njemu kriva što je on prokockao sve što je imao. Za šta je Maja kriva? - rekao je Marinković i dodao da strahuje da Maja na Janjuševoj i Aleksandrinoj svadbi u ''Zadruzi'' ne napravi neku glupost.

- Mislim da će svašta da bude na svadbi. Od nje se svašta očekuje! Samo da prođe svadba, da ona ne napravi neku glupost... Meni je najdraže što su sinoć prokomentarisali da je ona dobar čovek, da je iskrena... Ona nema taktiku, ona je takva - poručuje Taki i dodaje da je uveren da joj se Janjuš samo sveti, dok veruje da sa Aleksandrine strane postoje emocije, a ističe i da mu se jedna bivša zadrugarka poverila o njima.

- Maja se tamo bori sama sa sobom. Ona i dalje u duši voli njega. Tamo je zatvoren prostor i nije lako da gledaš sada nekog sa kim si bio sa drugim. Slažem se sa Majom oko svega što je rekla za Janjuša i Aleks. Tera joj inat, pokušava da je povredi na svaki način. Sveti se. Posle prve sve je smešno, one posle su samo rezerve. Ja mislim da se Aleks zaljubila na neki način u njega, ali se vidi da on voli Maju. On samo igra igru. Težak manipulator, on zna dobro ovu igru da igra. On menja mišljenje u roku od pet minuta. On sve hoće sada da svali na Maju. Jedna bivša zadrugarka mi se poverila da su se Aleks i Janjuš ljubili pre Zadruge. Tako da sam uveren da je to istina. Ne znam samo kad je tačno to bilo - otkriva Majin otac za naš portal.

