Nema lepo mišljenje o nekadašnjem ljubavnom, rijaliti paru.

Bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' i nekadašnja rukometašica Svetlana Ceca Kitić bila je gost emisije ''Pitam za druga'' koja se emituje na RED TV-u, a tom prilikom komentarisala je aktuelna dešavanja u Beloj kući, te se dotakla i ljubavnog trougla o kojem ovih dana bruje svi - Maji Marinković, Marku Janjuševiću Janjušu i Aleksandri Nikolić.

Ceca nije imala lepe reči na račun Maje i Janjuša, dok s druge strane smatra da je Aleksandra kolateralna šteta u celoj priči, te da se Marko poigrava sa njenim osećanjima.

- Ja mislim da se Janjuš malo igra sa Majom. Janjuš zna dobro da se igra rijalitija, a Maja je izgubila svako dostojanstvo, jadan njen tata. Otišla je da spava sa Čorbom da preboli Janjuša. Imam dve ćerke i ne mogu da prokomentarišem to. Ne mogu da shvatim to, ne mogu da shvatim da neko tako lep, bez obzira što je radila razne estetske korekcije, da uradi to. Ona nije loša, pomalo je naivna, dobrica je, nije škrta, navalentna je, voli da je u centru pažnje, voli te šorčiće, ali nije loša. Dodirnula je dno dna sada. Bolje joj je da ide kući. Janjuš sada igra igru, a Aleksandra je devojka sa kojom smatram da ne bi trebalo da se igra. Nije zaslužila to. Koliko ja vidim ona se u Janjuša zaljubila, možda se već večeras nešto desi, videćemo - rekla je Ceca Kitić.

