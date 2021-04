Sanja Vučić konačno priznala: 'Svađamo se svakodnevno! Bolji sam pevač od Ksenije i Ivane!' OBRAZLOŽILA i zašto! (FOTO)

Iznela detalje odnosa u grupi!

Sanja Vučić, članica grupe "Hurricane", priznala je da ima nesuglasice sa koleginicama iz benda, Ksenijom Knežević i Ivanom Nikolić, ali i da smatra da peva bolje od njih.

- Mi se svađamo svakodnevno, s obrzirom na to da provodimo dosta vremena zajedno. To su sitnice, na primer ko će da sedi do prozora i tipa "zašto si obula patike, a nisi mi javila". To sigurno spada u neslaganja, ali da postoji nešto više od toga verovatno nas tri ne bi ni postojale kao grupa - rekla je Sanja u jednoj emisiji.

Voditeljku je zanimalo i da li se Sanja izdvaja i da li smatra da je najbolji vokal u grupi.

- Tehnički -da! Obrazložiću, ja sam školovan pevač, tehnički sam bolja zato što imam četiri godine više iskustva u školi bavljenja pevanjem - izjavila je Sanja, dok su njene koleginice iz grupe rekle da se u potpunosti slažu da je ona pevački najiskusnija.

