NOVI ESTRADNI RAT! 'Moja pesma je popularnija! NEMAM KONKURENCIJU!' Vera Matović udarila na Nadino ''Jutro je'' (FOTO)

'Glavna sam zvezda - imam najveći hit!'

Najpopularnije pevačice u Srbiji trenutno su Nada Topčagić i Vera Matović, zahvaljujući hitovima koje su otpevale, a koji su postali viralni na društvenim mrežama.

Hit pevačice Nade Topčagić, "Jutro je", postao je planetarni hit zbog Zlatana Ibrahomovića, a pesma Vere Matović "Miki, Milane" postala je apsolutni "vladar" društvenih mreža.

Vera Matović sada otkriva da "nema konkurenciju".

- Ja sam glava zvezda sada, koliko čujem, samo se nadam da nisam padalica. Ne znam šta da kažem, deca su rekla sve, ja nisam ništa. Ta deca nisu bila ni rođena 2009. godine, tek sad su doživeli renesansu ove pesme - rekla je Vera Matović i uporedila svoju pesmu sa numerom Nade Topčagić.

- Moja pesma je popularnija na mrežama od Nadine, tako mi kažu. To je najveći hit sada, nemam konkurenciju. Ima dece koja me nagovaraju da idem na Evroviziju, kažu napravila bih darmar tamo, ali gde ću ja u ovim godinama. U mom rodnom Čačku su čak potpisivali peticiju za to - rekla je pevačica.

Autor: M.M.