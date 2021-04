PRVI SUSRET NAKON HISTERIČNIH NAPADA! Ša trčao za Tarom, manji od makovog zrna, ona mu sasula sve u lice, on nastavio da joj govori sve ZABRANE! (VIDEO)

Tara Simov otišla je do garderoberta kako bi se presvukla nakon burne drame sa Nenadom Aleksićem Ša, u čemu je izvukla deblji kraj, pa je završila sa povređenom rukom. On se sada pravio kao da je potpuno sve u redu, kao i to da ne zna šta se desilo.

Šta sam ja uradio? - bio je u čudu reper.

Doveo si me opet do nervnog sloma! - odbrusila je Tara.

Ispada kao da sam ja neki jadnik! - kukao je Ša.

Moraš da razumeš da ja kad popijem nisam ja, a došlo je do toga da ti pričam ovo sedam meseci, a sada je završeno sa mojom povređenom rukom. Jedna zamerka, druga, treća, zameraš gluposti! - odbrusila je Tara.

Ja sam ti rekao samo za jednu stvar, da ne pričaš o bivšem dečku - prao se Ša.

Menjam Đedovića, bilo mi je interesantno, sprdam ribu, okej, ne sprdam je baš, baš, ustvari baš, baš - rekla je Tara.

Nadica opet, Sanja... Ništa, kao ja kažem ono što prilazi tebi juče, ona meni kao da će uvek da prilazi - kukao je Ša.

Autor: O. B.