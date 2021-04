'PRESTAO JE TEK KAD SAM POVRATILA PO SEBI' Novi užasavajući detalji ispovesti Merime Isaković o Lečiću, rečenica koju joj je tada izgovorio je STRAŠNA

Sve što se, kako tvrdi, odigralo u Lečićevom stanu i dalje pamti!

Glumica Merima Isaković javno je optužila kolegu Branislava Lečića da ju je seksualno napastvovao i pokušao da je siluje 1978. godine, a u svojoj velikoj ispovesti prisetila se najsitnijih detalja. Ona je tada bila osamnaestogodišnja studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti, a Lećić njen pet godina stariji kolega sa druge glumačke klase, na trećoj godini. Upoznali su se na vežbama.

- Doživela sam ga kao drugara... Jednom je u šetnji pokušao da me poljubi, ali sam ga odmah zaustavila... Zatim se nasmešio i rekao: "Izvini. Nisam mislio..." Zagrlila sam ga i poljubila u obraz, govoreći: "Mi smo drugari. Ja tebe jako volim kao druga" - započela je Merima Isaković svoju ispovest.

Posle izvesnog vremena, Milena Isaković mu je pozajmila jednu knjigu, koju Lečić nije vraćao nekoliko nedelja. Kada ga je zamolila da joj je konačno vrati, Lečić je odgovorio:

- Joj, izvini, Merimice, ali ne mogu. Nešto sam loše, pa sam u kući. Možeš li, molim te, proći pored nas (živeo je sa mamom), pa pokupi knjigu. Važi?

Merima Isaković je oko 18 sati pozonila na vrata Lečićevog stana. Pozvao ju je da uđe "na brzaka" jer mu "nešto kipi u kuhinji", a "mama nije tu" pa je "trapav".

- Zakoračila sam. I ne znajući, zakoračila sam u horor! Ušla sam i stala kraj vrata, a on me je gurnuo ka zidu... Pitala sam ga šokirana i uplašena: "Šta radiš?" Rekao je: "Šta misliš? Sada ne možeš pobeći. Ne od mene. Ne pokušavaj da vrištiš. Niko te neće čuti. Ovo je stara zgrada s debelim zidovima. Džaba ti je svako opiranje - piše Merima Isaković.

Čuvena glumica zatim opisuje "zadah, čudan zadah, nije samo iz usta, kao miris truleži" i kako je pokušala da podigne ruke da bi se odbranila.

- Šta? Ja nisam dovoljno dobar za tebe? Znaš li ti ko sam ja? Treba da ti je čast što te želim. Imaću te ja. Imaću te zato što ja to želim. Ja imam crni pojas u džudou. Nemaš šanse - prenosi Merima Isaković reči za koje tvrdi da ih je izgovorio Lečić.

Kaže da je osećala stravičan bol u vratu, ramenima, šakama, kolenima, kukovima (inače je u tom periodu imala probleme sa lumbalnim delom kičme jer je brzo izrasla).

Shvatam: pokušava da skine moju haljinu. Svlači je. Pokušava da mi razmakne noge. Užasno je jak! Kao da me kleštima lomi. Ne mogu. Ne na snagu... Ako uspe da me ima, umreću noćas. Čvrsto sam savijala noge. Ne znam kako. Uspela sam obe noge da gurnem između njegovih nogu, kao da sam stablo, uplićući nogice u "lijanu", udarajući ga u prepone. Nisam imala dovoljno prostora za zamah, tako da je on moj pokret doživeo kao seksualnu stimulaciju. Užas! - piše Merima Isaković.

I tada se dogodio preokret.

Bogato sam povratila po sebi. On je odskočio, zapanjen i zbunjen. Kao da je to bio momenat ljudskosti... Čujem dalje svoj glas: "Molim te, donesi peškir, natopljen vrućom vodom, brzo, brzoooo, uuuh..." On se okretao kao hipnotisan. Doneo je vruć peškir. Zaustavio se na tren. Pitao je: "Foliraš li me? Je l me to foliraš?" - piše Merima Isaković.

Tvrdi da je tražila od Lečića da radi suprotno od onoga što bi očekivali da žrtva u momentu silovanja traži od nasilnika.

- Zbunila sam ga. Držala sam ga za obe ruke. Čvrsto... Nije shvatio. Držao me je kratko vreme, kao u šoku. Čekala sam da smrad kiseline od povraćanja blagovremeno prevlada. Polako sam sela, pa se pridigla i ustala. U svakom momentu sam tražila da mi on u tome pomogne držeći ga za ruke... Zahvaljujem. Kažem da je najbolje da idem kući, molim ga da mi pozove taksi. I dalje ga držim za ruke... On opet stade: „Foliraš me?“ - piše Merima Isaković.

Autor: D.T.