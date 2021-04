NAKON BRUTALNOG NAPADA JAVNOSTI, oglasila se Marijana Mićić: 'Moraću da vas razočaram! Imam veliku potrebu da se oglasim SAD I NIKAD VEŠE!' (FOTO)

Ne može da trpi napade!

Marijana Mićić, glumica i voditeljka, gostujući u jednoj emisiji šokirala je izjavom na temu silovanja i zlostavljanja.

Naime, ona je svojom izjavom naišla na brojne osude, a posebno na Tviteru. Zbog mnogih negativnih komenatara, sada se oglasila na svom Instagramu gde je pokušala da opravda izgovorene reči.

- Imam veliku potrebu da se oglasim sada i nikada više povodom moje sporne izjave. Puni mržnje i agresije zarad ‘trenda’, senzacije i lajkova izvrću se moje reči i menja ceo kontekst onoga što sam rekla. Zbog te rečenice svaka moja sledeća reč je dobila drugačije i netačno značenje - započela je Marijana i dodala:

- 1. Da li ti ja ličim na nekoga ko je nekada mogao da bude zlostavljan i silovan?’. Rečenica koja je isključivo bila šala na račun mene, mog karaktera i temperamenta. Nikada na račun bilo koje žrtve. I da, žao mi je ako sam tom izjavom bilo koga povredila. I odmah zatim nastavila Osuđujem svaki vid nasilja i svaku vrstu agresije, verbalnu, fizičku kako god. Ako neka devojka, žena izađe i kaže ja sigurno neću reći ona laže.

- 2. Naš glumački posao jako je pipav, ne znaš da li je stvarno, da li je zarad uloge, da li je uloga, da li je gluma’. Ako nije dovoljno jasno, kada imamo partnera na sceni, setu, gde god, ne znam da li bi malo da nas ‘pipne’ zato što uloga to zahteva ili bi ipak malo da nas pipne privatno. Da, malo nam je profesija takva!

- 3. i kažu odmah. Ne kao teramo ih da kazu odmah, nego dobro je pričati upravo zato da bi devojčice koje to gledaju kod kuće…’. Neko je nastavio : ‘Bile hrabre, prepoznaju šta je nasilje, zato je dobro pričati o tome - napisala je Marijana, a potom navela da je uvek osuđivala nasilje i podržavala žrtve.

- Citirala sam sve. Odslušala pet puta razgovor u celosti i razmišljam da li da se izvinim ako sam bilo koga povredila ili da vam opet kažem ‘Sram vas bilo sve vas koji ste jedva dočekali pogrešno slovo ili nedovršenu rečenicu pa da me razapnete’. Nikada nisam širila nasilje i mrznju. Ako mislim nešto lepo, javno kažem, ako ne mislim prećutim. Na ovu temu ipak nisam ćutala, još u januaru, među prvima sam se javno oglasila, osudila nasilje i podržala devojke. Mišljenje i stav se nisu promenili do dana današnjeg. Mogu da se izvinim svakoj ženi ako se loše osetila zbog nečega što sam rekla, ali svako ko me poznaje zna koliko ne trpim nasilje, koliko ne trpim nepravdu, da sam spremna da isteram pravdu makar me to skupo koštalo i da sam uvek, ali uvek na strani slabijih, a to su žene. Da je moj stav da napadam žrtve i branim nasilnike razumela bih ovakve reakcije, ali moraću da vas razočaram, nije - napisala je Mićićeva u objavi.

Autor: M.M.