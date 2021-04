BILI U VEZI I PRE UBISTVA? Otkrivena istina o Zoranu Marjanoviću i pevačici iz Amerike koja se pojavila!

Psihološkinja Dragica Danilović i novinarka Jelena Pronić komentarisali su Zorana Marjanovića i njegovu novu pesmu “Ljubavnica tuge” i spekulacije da je pevačica koja ju je otpevala Dragana Roljić navodno njegova nova devojka.

– Zoran Marjanović toliko privlači pažnju publike jer mi i danas ne znamo šta je istina oko slučaja sa pokojnom pevačicom Jelenom. On je i muž koji tuguje, a i onaj koji je optužni. Plus se sada govori i o njegovoj navodno novoj partnerki, koja je navodno isto pevačica. Ljudi traže razrešenje, a uz to postoji i onaj deo gde posmatraju kako neko tuguje i osuđuju ako nađe novog partnera nakon smrti prvog – kaže Dragica.

Ukoliko bi se ispostavilo da je istina da je Dragana Marjanovićeva devojka, psiholog kaže da bi i sam naziv pesme “Ljubavnica tuge” koju je ona otpevala bio interesantan za tumačenje.

– On može da se protumači na hiljadu načina. Da je ona bila njegova ljubavnica pre, da je sve to bilo tužno, jer nisu mogli da budu zajedno, da on nije mogao da peboli Jelenu pa je ona tugovala… Oni daju mnogo povoda za spekulacije – kaže Jelena Pronić, novinar Kurira.

Sa druge strane psihološkinja se nadovezala da, ako bi se ispostavilo da je Zoran našao još jednu pevačicu to mnogo govori o njemu.

– To bi bio zanimljiv izbor partnera, reklo bi se da voli da je u centru pažnje. Da bira takve partnere koji privlače pažnju, koji su atraktivni, a samim tim i sebe stavlja u centar pažnje – kaže Dragica.