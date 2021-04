PONOSNA MAMA! Sin Danice Maksimović izrastao u pravog frajera i niže uspehe širom sveta: 'Uobražen sam i privlače me uobraženi ljudi!' (FOTO)

Glumicu u inostranstvu poznaju više kao majku Miloša Lolića.

Naša čuvena glumica Danica Maksimović iz braka sa Todetom Lolićem ima sina Miloša Lolića, koji ne voli da se eksponira u medijima. U više navrata je istakla da je ponosna mama i da je sada ljudi prepoznaju više kao mamu Miloša Lolića.

Daničin sin završio je pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Slavenka Saletovića i Ljubomira Draškovića, a po sopstvenom priznanju, do treće godine gimnazije, njegovi školski drugovi nisu znali da je sin slavne glumice.

- Trudim da me nema po novinama i televiziji, osim kad treba da govorim o svom radu. Osim toga što nemam šta da pridodam opštoj halabuci, sve vreme se pitam čemu zapravo mediji služe, danas i ovde, pa i planetarno, i svaki od mogućih odgovora me ili razljuti ili rastuži - rekao je ranije Lolić i dodao da smatra da je uobražen.

- Ne samo što sam uobražen nego me i privlače isključivo uobraženi ljudi. Svako iz svog ludila, neko zato što je utripovao da izgleda dobro, neko zato što misli da je prepametan, neko zato što je umislio da ima ukusa, neko zato što vidi sebe kao nadarenog, i tako redom. Zanimaju me ljudi koji žive svoje izmišljene uobražene paralelne univerzume gde su oni događaj milenijuma. Ima i uobraženosti koja mi je odbojna, na primer uobražena lenjost, ili uobraženost koja diskvalifikuje druge, to ne podnosim, ili uobraženost izazvana novcem, kad je neko uobražen jer ima, eto, pare, to već nije privlačno - kazao je tad.

On je režirao brojne predstave u Beogradu, a za svoj rad nekoliko puta dobio je i prestižne nagrade. Njegova majka je pre par meseci otvoreno pričala koliko je ponosna na njegove uspehe.

- U Berlinu, Beču, Bazelu, Minhenu sam videla koliko je on već poznat i priznat. Ja sam zaista ponosna majka. Dočekala sam da budem majka Miloša Lolića, a to je velika stvar. To želim svakoj majci - rekla nam je tom prilikom.

