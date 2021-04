Burna noć, još burnije jutro!

Kao i svakog utorka, Veliki šef je i sinoć organizovao ludi provod za zadrugare. Za muziku na žurki bio je zadužen DJ Đoliks, jedan od miljenika zadrugara. Žurka je krenula mirno, a čak su se i Tara Simov i Nenad Aleksić Ša pomirili.

Međutim, vrlo brzo se situacija promenila. Pesma "Puca" podsetila je Janjuša na česte provokacije Maje Marinković, koja vezuje ovu pesmu za Mensura Ajdarpašića, svoju bivšu kombinaciju, pa su se ovo dvoje zadrugara posvađali, jer je ona htela da igra uz nju.

Mir između Tare i Ša nije dugo trajao. Reper je ponovo počeo da zamera svojoj devojci što mora da joj naglašava više puta šta mu smeta, a ona to i dalje ne poštuje. Međutim, ubrzo su i spustili loptu, te nastavili da uživaju na žurki.

Mina Vrbaški je tokom dana smislila zadatak za sebe, pa je otišla do Drveta mudrosti da mu predloži svoju ideju. Vrbaški je želela da uz pomoć svoji cimera prepada Filipa Cara, a sve je trebalo da bude u šaljivom duhu, te je Drvo pristalo na ovaj zadatak.

Mina je odmah izašla iz vrta i otišla da okupi ekipu, u kojoj su se našli Kristijan Golubović, Fran Pujas, Marko Đedović i Sandra Rešić.

Drvo je pomoglo Mini tako što joj je nakon nekoliko minuta dalo rekvizite koji su joj bili potrebni za prepadanje Filipa.

Mina je sa svojom ekipom otišla do sobe za izolaciju, gde je sve ukrasila, kako bi se Car prepao.

Fran se uživeo u ulogu, pa je svojoj devojci pomogao tako što je crtao razne simbole na papiru.

U međuvremenu je na žurki došlo do nove svađe Tare i Ša. Reper je i dalje prebacivao Tari zbog ponašanja, a i dalje je bio ubeđen u to da ona više ne želi da bude sa njim, već da pokušava na sve načine da ga natera da on nju ostavi.

Tara se posle ove svađe osamila na žurki i počela da plače.

Tara je odlučila da ode do Bele kuće, smestila se u pušionicu, a Ša je došao za njom. Zadrugarka je i dalje bila tužna, a on je želeo da imaju vrelu akciju. Ovo je Taru dodatno razbesnelo i nastala je nova svađa.

Ništa mirnije nije bilo na žurki. Janjuš je počeo da priča kako ga Maja ponovo grebe,Nije mi dobro od nje, ćutim joj samo, a ona dolazi i grebe me i provocira, hoće da me diskvalifikuje folirant. Muka mi je bre više, život sam upropastio sa njom, bacaka se ovde folirant smeće jedno! - vikao je Janjuš. pa je krenuo da pravi krš po imanju, a obezbeđenje ga je zaustavilo.

Kristijan Golubović je u jednom trenutku prišao Kristini Spalević, pa je krenuo da je obasipa pažnjom, a ona mu je prebacila što ju je ignorisao skoro celu noć.

Zaboravio si me večeras - prebacila je Kristina.

Ispred kazina Janjuš nije uspeo da se smiri, pa je nastavio da divlja.

Nije mi dobro od nje, ćutim joj samo, a ona dolazi i grebe me i provocira, hoće da me diskvalifikuje folirant. Muka mi je bre više, život sam upropastio sa njom, bacaka se ovde folirant smeće jedno! - vikao je Janjuš.

Dok se skoro po celom imanju odvijao haos, u svoj prisnom odnosu su uživali Teodora Bilanović i Čorba, koji su razmenjivali nežnosti u pabu. Teodora mu je priznala da joj prija ovaj odnos.

Maja je za to vreme imala napad tuge, pa se žalila zadrugarkama na Janjuša, smatrajući da ništa nije uradila.

Ceo dan se ovako ponaša prema meni, ništa nisam uradila Ermina. Ne mogu više da izdržim! On nije normalan, on je bolestan! - rekla je Maja u suzama.

Marinkovićeva je rekla zadrugarkama i da ju je Janjuš gurnuo.

Nije me udario, odgurnuo mi je glavu, samo sam ga pitala zašto se ponaša ovako prema meni. On se iživljava prema meni, a svi vide samo moje greške! On mene maltretira, psihički me maltretira - urlala je Maja iz petnih žila.

Janjuš je dočuo da je Maja određenim zadrugarima rekla da ju je on udario, pa je došao da se obračuna sa njom.

Ko ti je šta rekao? Pitam te, ko ti je šta rekao?! Nisam nikome rekla da si me udario! - uzvratila je Maja.

Sram te bilo! Sram te bilo! - ponavljao je Janjušević.

Janjuš je otišao do kazina da se smiri, a Maja je pošla za njim i molila ga da pođe sa njom i da spuste strasti.

Janjuš je počeo da plače, a zatim je isto uradila i Maja.

Nemoj da plačeš, molim te, nemoj više, molim te nemoj da plačeš! Molim te, molim te smiri se, ne znam šta da radim sa tobom! Molim te! Pogledaj me, sve je u redu! - pričala je Maja, a zatim i ona počela da lije gorke suze.

Za to vreme u pabu je došlo do emotivnog razgovora Teodore i Čorbe. Pred kraj razgovora Čorba je čak i zaprosio Teodoru.

Ja uživam sa tobom i da ti bude lepo sa mnom, volim da ti pružam pažnju jer mi je lepo sa tobom. Hoćeš da se udaš za mene? - pitao je Milan.

Ne, nisam sigurna u sebe! - odgovorila mu je Teodora.

Maja i Janjuš su zatim otišli do rehaba. On je bio snužden, a Marinkovićeva je pokušavala da razgovara sa njim. On je pokušavao da je ignoriše, ali je ona bila uporna. Sve vreme ga je ispitivala šta mu je uradila, a zatim joj je on odbrusio.

Ne voliš ti mene! Uništila si me ženo, uništila si mi život, hoćeš da me diskvalifikuješ! Razumeš?! Idi se leči, skrenuću od tebe, ubiću nekog! Je l' jasno? Poludeo sam više od tebe! Je l' razumeš? Poludeo sam više od tebe! - rekao je Janjuš.

Filip Car je imao trenutak kada je plakao u pušionici, zatim upao u spavaću sobu zadrugarima i održao im govor, a onda se zaputio ka izolaciji, gde ga je sačekalo iznenađenje koje mu je Mina spremila.

Smrdi u sobi, te gluposti vaše ću staviti van! Staviću vam i patike van, jer vam nešto smrdi! A već sam ja to čuo pre nego što ste vi, već mi je jedan čovek rekao za tu spiku! Spavaću u kući, ovo nisi trebala, znaš šta je tu ljubavi! - izjavio je Car, a potom otišao.

Car je zatim otišao do Bele kuće, gde je ispričao zadrugarima šta je Mina uradila. Njen plan nije uspeo, a kada se srela sa Carem u dnevnom boravku, krenule su provokacije. Filip je počeo da dobacuje Mini, a ona se suočila sa njim. Zadatak koji je krenuo kao šala, pretvorio se u pakao. Car je pljunuo Minu, a ona mu je udarila šamar. Fran je uskočio da brani Minu, a zatim je Car i njega krenuo da vređa. Obezbeđenje je uletelo u Belu kuću, a zadrugari su se digli na noge.

Tenzija se malo spustila, a ljubavni parovi su širom imanja imali vrele akcije. Tara i Ša su to uradili u spavaćoj sobi pred zadrugarima.

Zadruga 4 - Vrela akcija Tare i Ša ispod pokrivača - 21.04.2021. pic.twitter.com/CZl0ldBB8B — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 21. април 2021.

Maja i Janjuš su to uradili u rehabu, nakon duge rasprave koju su imali.

Maja uspela da zajaše Janjuša, pa dok imaju seks, se svađaju - 21.04.2021. pic.twitter.com/hO7bjwQmlt — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 21. април 2021.

U sobi pored je zamalo došlo do novog haosa. Kako ne bi dolazilo do karambola, obezbeđenje je pratilo Cara do izolacije, gde je pošao da uzme svoje stvari. Tu je došlo do novog peckanja između Mine i njega, a Car je i zapretio Franu.

Car je zatim išao po imanju i pričao sa zadrugarima koji su učestvovali u Mininom planu, a sve vreme je vređao bivšu.

Mina je za to vreme išarala Carev krevet i pojela mu hranu.

Potom je uživala u žestokoj vreloj akciji sa Franom, a ubrzo se ponovo pojavio Car, koji je hteo da razgovara sa Minom.

Zadruga 4 - Vrela akcija Mine i Frana u cik zore - 21.04.2021. pic.twitter.com/Jmi8NywtVb — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 21. април 2021.

Došlo je do novih provokacija između bivših partnera. Obezbeđenje je sprečavalo Cara da uđe u izolaciju, kako ne bi došlo do novog okršaja, a Fran je sprečavao Minu da izađe, iako je ona bila uporna. Sve vreme je pričala kako želi da diskvalifikuje Cara.

Mina i Car su nastavili da se provociraju, a jedno drugom su pretili diskvalifikacijama. Pljuštale su psovke, teške reči, a jedno drugom su pominjali i članove porodica.

Kada je obezbeđenje odvelo Cara do Bele kuće da se smiri, Mina je poručila Franu da neće stati sa provokacijama, sve dok ne izazove Filipa da je udari.

Dok su Mina i Car ratovali, Maja i Janjuš imali su još jednu rundu žestokog s*ksa, a on njihove vrele akcije se zatresao rehab.

Zadruga 4 - Nova runda jahanja Maje i Janjuša - 21.04.2021. pic.twitter.com/0MD2BLKswu — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 21. април 2021.

Maja i Janjuš su nakon vrele akcije legli da spavaju, a isto su uradili i Mina i Frana. Taman se činilo kako se situacija smirila, a onda se Car probudio i ponovo krenuo ka Mini i Franu. Obezbeđenje je uletelo na imanje i krenulo za njim.

Car je stao ispred sobe za izolaciju, počeo da doziva Minu i pokušavao da je probudi. Međutim, ona nije reagovala na ovo. Janjuš je posle par minuta izašao iz rehaba, i počeo da smiruje Cara. Filip je rekao Janjušu da želi da prebije Frana, a Janjuš ga je smirivao.

Janjuš je uspeo da smiri Cara. Odveo ga je na cigaretu i rekao da ne razume zašto se ovako ponaša i pravi sam sebi probleme gde ih nema. Na kraju je uspeo da ga ubedi da ode da spava i ne dolazi više kod Mine i Cara.

Autor: M. P.