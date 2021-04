Razvezala jezik!

Jedan od najvećih haosa koji je Monika Horvat imala sa zadrugarima bio je kada je njen prijatelj i bivši dečko Filip Car otkrio tokom svađe da je ona verena i da ima verenika u Americi. Ovu stvar je njena bivša devojka Jovana Tomić Matora često koristila u svađama sa njom, a Monika je sve ove navode negirala i tvrdila da su laž.

Monika je bila večerašnji gost emisije "Pitam za druga", koja se emituje na RED Tv-u.

U jednom segmentu emisije, Monika je odlučila da pruži ekskluzivu gledaocima emisije "Pitam za druga" i otkrije da je istina da ona ima verenika.

Imam nekog vani, imam verenika, htela sam ga zaštiti od svih tih stvari. Kad sam videla da me spajaju sa svima... Čeka me verenik, dogovorila sam se s njim ako mi se nešto desi u Zadruzi, Bože moj, ne može se to sprečiti, ali ja sam kompletno verna kad sam u vezi, nema šanse da me neko takne - pričala je Monika.

Šokirala sam se kad su mi rekli da sam zbog tri treninga sa Tomovićem u njega zaljubljena. Mog verenika boli d*pe za Matoru, napadali su me za sve i odlučila sam da budem lezba. Bolje da budem lezba nego da me teroriziraju da sam zaljubljena u ljude koje nisam - rekla je bivša zadrugarka.

On je iz Amerike, ne može da me dočeka, idem odmah kod njega. Mi smo u vezi već 3 godine, a verenik mi je skoro 2 godine - dodala je ona.

Monika je ispričala i da se naljutila na Filipa kada je ovo tokom svađe otkrio zadrugarima, jer je to bila jedina stvar koju ga je zamolila da ne iznese. Čak je rekla da ga je on upoznao, jer ih je on ispratio na aerodrom.

Ceo prilog pogledajte u nastavku.

Autor: P.R.