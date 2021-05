ERA OJDANIĆ DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NEZGODU! Odigrala se prava drama u Požeškoj, a sada se oglasio i potresen pevač!

Vodio je Požeškom kada je na njegov automobil naletelo vozilo.

Pevač Era Ojdanić jutros je gostovao u jutarnjem programu ''Pink'' televizije kod Irine i Žike, a danas je doživeo saobraćajnu nezgodu u Beogradu.

Naime, on je vozio Požeškom ulicom kada je na njegov automobil naletelo vozilo

Prilikom sudara Era je, na svu sreću, prošao bez povreda, kao i drugi vozač, pričinjena je samo materijalna šteta na oba automobila.

- Udarila me je jedna devojka kada sam se vraćao sa snimanja. Bila je iza mene u kolima i udarila me, to je tako jako puklo. Evo, kafu sam uzeo da se smirim. Glavom sam udario u naslon sedišta, ali nisam išao kod lekara. Prvo mi se zamutilo u glavi, izašao sam iz kola na vazduh i naslonio se. Ona gleda u auto i govori: “Jao, ja sam sebe više udarila nego vas”. Kažem joj ja: “Pa devojko, jel vidiš da ću da padnem u nesvest?”. Mlada devojka, možda ima 23 godine, a u novom autu se vozi. Ja sam lagano išao, a sreća što sam bio vezan. Džaba šteta na kolima, mogao sam pršljenove na vratu da slomim. Imao sam sreće koliko sam težak - izjavio je potreseni Era.

Ojdanić je problem rešio na licu mesta, nije intervenisala ni policija, ni Hitna pomoć.

Autor: M.M.