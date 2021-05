U intervjuu za Pink.rs otkrili mnoge javnosti nepoznate detalje o svom odnosu i planovima!

Poznati estradni par - popularni folk pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana danas proslavljaju 25 godina braka. Javnost je imala priliku da vidi kakvo je iznenađenje Đani noćas posle ponoći priredio svojoj supruzi, a popularni bračni par progovorio je sada za Pink.rs o tome, ali i o svojoj ljubavi koja opstaje četvrt veka.

- Đani je banuo oko pola 3 sinoć da me iznenadi, ja sam spavala. Stvarno nisam to očekivala. Navukla sam brzo bademantil i dalje ste videli. Baš sam se oduševila, toliko sam se zbunila da sam čestitala Sofiji, umesto Đaniju. Bilo je prelepo stvarno. Dobila sam od Đanija raznorazne sitnice pored buketa koji ste videli - počinje priču Slađa za Pink.rs i otkriva kakvo je ona iznenađenje pripremila za Đanija povodom srebrne svadbe.

- Ja sam pripremila Đaniju iznenađenje, jednu prelepu pesmu, veliki hit. Biće nešto poput ''Lutalice'', samo malo jače od toga - kaže gospođa Trajković i dodaje:

- Đani mi je toliko stvari nakupovao do sada da 100 godina da smo u braku ne bi bilo zamerke. Dovoljno je - kaže Slađa, a bračni par otkriva i da u planu ima veliko slavlje, ali i kako će sada obeležiti svoj poseban dan.

- Svakako razmišljamo da napravimo veliko slavlje kad prođe korona, to nam je velika želja. Danas ćemo porodično proslaviti u jednom restoranu na ručku. Nismo nikoga posebno zvali, tu smo samo mi najbliži, uži krug naše porodice. Mi i deca. Ako baš neko naleti, nećemo ga vraćati - rekli su za naš portal Trajkovići i otkrili kako su se upoznali.

- Baš davno smo se upoznali, davne '95. godine. Naravno da se sećamo kako smo se upoznali. Slađa je čula za mene, mene je tada znalo celo Kosovo i ostalo je legenda... Duga priča - rekli su kroz osmeh Đani i Slađa i otkrili da li nešto zameraju jedno drugom.

- Ništa ne zameramo jedno drugom, samo ovako neka bude. Ko nas dobro poznaje zna da smo stvarno takvi - kažu Trajkovići i otkrivaju šta je po njima najbitnije u odnosu mladih bračnih parova koji su tek započeli svoje životno putovanje.

- Najbitnije u odnosu dvoje mladih je poverenje i sloga. Na prvom mestu je poverenje. U svemu tome mora da ima hemije i ljubavi, bez ljubavi ništa - poručuju pevač i njegova supruga, a Slađu smo pitali da li je u nekom momentu za sve ove godine izgubila poverenje u supruga, te da li je nekada razmišljala da ga ostavi.

- Nisam nikad izgubila poverenje u Đanija. Bila sam na klackalici davno, ali ne. Đani je prosto takav, ne možete ni da se naljutite na njega. Njemu je teško odoleti - kaže Trajkovićka.

Đanija i Slađu smo za kraj intervjua upitali da li su očekivali da će zajedno dočekati srebrnu svadbu.

- Nismo očekivali. S obzirom na to da je Đani jedan veliki zvrk, to mi nije bilo ni na kraj pameti. Bolje da voli žene, nego muškarce, to bi bilo van pameti. Posao mu je takav da mora da gleda, oči su za gledanje. Dobro je dok samo gleda - poručila je Slađa, dok se Đani samo nasmešio.

