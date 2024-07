Roditeljstvo je najozbiljniji posao: Saša Milošević Mare otvorio dušu o porodici i životu, evo čemu uči trojicu sinova

Kompozitor Saša Milošević Mare ne govori često u javnosti o svom privatnom životu, a sada je progovorio o planovima za leto, porodici, deci.

Za leto već ima jasno definisan plan.

- U tom smislu sam prilično predvidljiv, od mesta gde letujem do načina kako letujem. Provešću mnogo više vremena sa porodicom, sa decom. To nam je godišnje punjenje vremena koje provodimo zajedno, ali uspeo sam da i na mestu gde letujem obezbvedim sebi uslove da mogu da ponesem svoj mobilni studio i budem i te kako kreativan na moru. Odmorim se jedno 6, 7, 8 dana a onda to već kreće da bude nepodnošljivo u glavi u smislu muzike koja mora da se snimi. Mora da izađe u nekom obliku tako da mi često leto bude radno, ali zaista opušteno radno - priča Mare, a na pitanje da li je tokom leta posvećeniji deci kaže:

- Podjednako smo posvećeni, a sa druge strane sinovi su mi veliki. Ognjen ima 24 uskoro, Luka je napunio 19 u februaru, Vanja sad puni 10, tako da su to momci. Čak ove godine oni sami dolaze na more posle nas par dana tako da je to zaista uživanje.

Na pitanje kako se nosi sa različitim fazama odrastanja u vremenu u kojem smo suočeni sa brojnim izazovima, kaže:

- Roditeljstvo je najozbiljniji posao. I to govorim često i mladim ljudima kada razmišljaju o tome da krenu tim putem i da formiraju svoje porodice. Ljudi koji su spremni da sebe stave u svom životu na drugo mesto do kraja života, to su ljudi koji mogu da budu uspešni roditelji. I naravno, to sve govori. Meni su njih trojica na prvom mestu, definitivno. I uopšte moja porodica. I svo svoje vreme i sve svoje kapacitete koristim da ih ispratim, da im budem podrška pre svega i da, naravno uz sigurno mnogo brige, sprovedemo sve ono što se dogovaramo. Mi imamo jedan lep običaj da planiramo zajedno. Mislim da je to dobro, i za sada, kako svari funkcionišu, i oni to jako lepo ispunjavaju. Prosto ono što sami sebi zacrtaju ispune i svi se zbog toga osećamo dobro.

Autor: pink.rs