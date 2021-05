Mnogo se promenio u poslednjih nekoliko godina!

Posle 10. trijumfa u profi ringu, Veljko Ražnatović pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svojim brojnim uspesima, svojoj porodici i planovima za budućnost, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu.

Na početku razgovora, Veljko je otkrio koliko je teško na leđima nositi teret poznatog prezimena.

Već sam navikao na taj pritisak i na tu vrstu priprema, nekako na sebi imam teret velikog prezimena i svega što to prezime vuče. Kako nije teže, to je dodatni teret. To za mene predstavlja nešto ogromno, nešto što mi daje motivaciju, što me gura kad je teško. Do sada mi je dobro išlo i nadam se da će me Bog pogledati i u budućnosti - kaže Ražnatović i ističe koliko je psihičko stanje bitno u boksu.

Zadajem sebi velika očekivanja. Imam odličan tim ljudi oko sebe. Najbitnija je psiha, nebitno koji sport je u pitanju. Gledam da se izolujem da par dana pre meča uradim sve, da telo oporavim. Ne pazim kad spavam baš, ne pazim kad jedem. Moj dan je jako dosadan, treniram i odmaram. Ja živim za tu jednu noć, da ona bude kako treba i da budem opasan tu jednu noć, a ostali dani su svi isti - rekao je Veljko, a Ceca je dobacila:

- Ja sam najponosnija majka na svetu.

- Ja sam profesionalac, ko god da je tu, ući ću u ring i radiću šta ja hoću, hvala njima što su smogli snagu da dođu da gledaju. Apsurdno je sada da uzme neko da mi negoduju, ja sam svoj čovek - rekao je Veljko o prisustvovanju svoje porodice mečevima.

- Voleo bih da napravim još dva profi meča do kraja godine. Boks je najteži sport na svetu, ne treba druge sportove omalovažavati. Ja nisam nikad izgubio, tako da ne znam kako je to. To je moj život, verovatno je teže biti gubitnik. Po meni je poraz nešto najgore što može da se desi. Gledam sve boks mečeve, sve gledam, sve znam. Za koga god da me pitate, ja ću znati. Jako se puno štete nanosi glavi i telu, nemilosrdan je sport, samo ako si jako dobar, možeš ostati netaknut psihički i fizički. Ja se bavim boksom i sada ne razmišljam o tome, nemam te blokade u glavi - poručuje Cecin naslednik i otkriva da li ga je i koliko promenilo roditeljstvo.

- Smatram da sam se stabilizovao pre nego što sam postao otac. Mislim da sam samo odrastao, nisam se ja nešto mnogo promenio, i dalje sam isti čovek. Odvratno mi je da kažem da sam najbolji tata, ali snalazim se. Znam da menjam pelene, pomažem, tu samu svojoj ulozi svaki dan. Svakako moja žena više čuva dete. Ponosim se što sam mlad otac, opet bih isto uradio, to je moj sin, za njega bih sve uradio. Ne znam ko je to podeljen, isti je kao ja, isti čovek, još je mali, ali ima karakter. Kažem ja njemu da je isti mama, kaže njemu ona da je isti tata. Kao i sve porodice. Ceca je mnogo popustljivija prema unuku, valjda je to normalno. Ja nisam toliko romantičan... To su meni sve najnormalnije stvari, srpske stvari. Naravno da imamo želju da proširimo porodicu, šta god Bog da, ako Bog da postaću tata još pet puta - kaže Veljko i otkriva kako izgledaju njegovi dani u Titelu.

- Ja sam u Titelu neko vreme i bolje mi je tamo nego ovde sada. Imam dvadesetak pasa, to su jaki psi i nisu za žensku ruku. Svaki dan je gotovo isti, trčim, bavim se psima... - kaže Veljko, a na pitanje da li bi bio u spotu svoje sestre Anastasije i da li će on biti najveseliji na njenoj skorašnjoj rođendanskoj proslavi kaže:

- Ne dozvoljava mi, a i ne bih da se izlanem. Ne bih bio u njenom spotu, odbio bih je, odnosno ne bi me ona ni pitala. Teško da ću ja biti najveseliji, ja ne pijem. Ja ne mogu sa vodom na sto. Imam predstojeće mečeve, tako da od srede već nastavljam s treninzima. Ja sada slavim drugačije. Idemo u sam vrh sveta u top 10 i ne stajemo - rekao je bokser i otkrio da će njegov naslednik Željko Cecu oslovljavati isključivo sa - bako, iako to nije njena želja.

- Ja s majkom o tome ne razgovaram. Nikada je neće zvati Svetlana, nego bako - kaže Veljko, a na pitanje da li sa suprugom Bogdanom ima nesuglasice poručuje:

- Da bi imali nesuglasice, dvoje moraju da se ne slažu, a ja namestim da bude onako kako ona kaže - kaže Ražnatović kroz osmeh.

Autor: M. K.