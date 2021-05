Zanimljiva noć.

I prošle noći na velelepnom imanju Zadruge je održana tradicionalna žurka, kao i svakog utorka. Za dobar provod se pobrinuo niko drugi do DJ Neba koji je već bio gost na žurkama, tako da su mu se zadrugari i te kako obradovali, pogotovo što im uvek napravi atmosferu za pamćenje.

Žurka je počela bez jednog zadrugara, Marka Janjuševića Janjuša, koji je tokom dana pritvoren iza rešetaka, ali i pored mogućnosti da izađe i provede se, on je odbio, želeći da još malo miruje u tišini.

Pred samu žurku došlo je do tenzije između Teodore Bilanović i Milana Jankovića Čorbe, a sve zbog njegove emisije "Praznik za stomak", i jelovnika koji je nazvao "Čereza" meni, a koji aludira na njegovu prošlost sa Majom Marinković.

Oni su samo produbili svoj konflikt i za vreme žurke, pa ju je Čorba uporedio sa njegovom bivšom ženom, te rekao da ga nešto u odnosu žulja. Međutim nakon svog tog raspravljanja, njih dvoje su se prespustili poljupcima u znak pomirenja i borbe da nastave njihovu vezu.

Paula Hublin je, od kako je Tara Simov izašla iz Zadruge, sve češće u društvu Nenada Aleksića Ša, a da li je to zbog njegovog druženja sa Franom Pujasom, ili iz drugih razloga, ostaje pitanje. I sinoć su bili nerazdvojni, a reper je sve vreme posmatrao izazovnu drugaricu, koja je igrala ispred njega, iako je Fran bio tu.

Kako nije bilo većeg haosa na žurki, morao je neko bar da pokuša da ga napravi, a Filipu Caru je to pošlo za rukom kada je povileneo, pa nije prestajao da priča o Mini drugim zadrugarima. Vreme je prolazilo, a on je išao od jedne do druge zadrugarke, pa im zamerao ponašanje, naročito Maji Marinković. On je primetio kako odmerava Čorbu, pa je i iskritikovao.

Njegovo ponašanje se pogoršavalo srazmerno količini alkohola koju je unosio, pa je i obezbeđenje moralo da ga odvoji od šanka, za kojim je tražio koju čašicu žestine više. Maja, iako iskritikovana pre toga, prišla je da mu pomogne i spreči da nastavi sa pićem, a u tome joj je pomagala Sanja Stanković.

Car je odbijao da ode u krevet, pa su se ubeđivali do sitnih sati, da bi na kraju Car smislio i kako da odvuče Sanju u krevet, nakon što joj je naterao suze na oči zbog svega. Usput je legao i kod Nataše Radan, pa šaputao.

Ipak, završio je u krevetu njegove bivše devojke Sanje, kojoj nije mogao da odoli. Ona ga je pustila u krevet, iako joj je majka Branka strogo poručila da se kloni njega. On se bacio na Sanju, zagrlio je i sve vreme obasipao nežnošću.

Još jedan zadrugar koji je napravio pravi šou, bio je Nenad Lazić Neca, a kome je juče bio i rođendan. Naime, on se u jednom trenutku popeo kod Džastina Bibera, pa ga grlio i ljubio. I on je popio koju čašicu više, pa je svoj performans nastavio i u kući, te završio na podu ispod stola. Zadrugari su pokušali da ga osveže, ali je on nastavio svoju dramu i u kupatilu.

Miljana Kulić je rešila još malo da produži njegov 'provod', pa ga je odvela u izolaciju, sa namerom da probude Mišela Gvozdenovića. Pevač se, naravno iznervirao, Miljana smejala, a Neca nije mogao da stoji na nogama, pa se teturao po podu dok nije izašao i vratio u krevet.

Autor: I.P.