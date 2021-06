Smatraju da su pravi primer mladima, s obzirom na to da su se sve tri vakcinisale pre odlaska na takmičenje.

Devojke iz grupe "Hurricane" ovog jutra našle su se na otvaranju novog punkta za vakcinaciju u jednom tržnom centru zajedno sa zamenikom gradonačelnika Goranom Vesićem.

Naime, s obzirom na to da je njihova popularnost velika, one su pravi primer za to da više mladih treba da se vakciniše.

Beograd se pokazao odgovornim, hvala svima koji su se vakcinisali, a sada je cilj da vakcinišemo što više mladih ljudi. Hvala grupi "Hurricane" što su sa nama. Ovo je naš drugi punkt u tržnom centru, pokazalo se da se više ljudi vakciniše kada se postavi punkt tamo gde idu i zato hvala njima što su ovde sa nama, znamo da će one uticati na to da se mladi vakcinišu - rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Mi smo završile vakcinaciju pre odlaska u Holandiju, ali smo ovde da pružimo podršku i da pozovemo mlade da se vakcinišu. Nas u Holandiji mnogo mladih ljudi pitali kako mogu da se vakcinišu, mnogi od njih će doći ovde da to obave. Malo smo popularne, pa videćemo da li ćemo uticati na to da se što više ljudi vakciniše - rekle su Uraganke kroz smeh.

Autor: N.V.