BIVŠI JE MOLI ZA OPROŠTAJ?! Anreana Čekić NAŠLA NOVU LJUBAV u Beču i ne planira da se vraća za Beograd?! (FOTO)

Našla svoju sreću!

Kako mediji pišu, pevačica Andreana Čekić nema nameru da se vraća u Beograd iz Beča jer tamo uživa sa novim dečkom i pronašla je svoju sreću.

Kako se poverila prijateljima, ovde joj se sve smučilo od kada se razočarala nakon raskida s Markom Miloševićem, tako da je za Srbiju osim posla i nekoliko prijatelja ništa više ne veže.

- Andreana krije da ima novog dečka, neće da baksuzira jer joj je lepo. Zbog njega i boravi u Beču i nema nameru da dolazi u Beograd, a još više izbegava dolazak zbog bivšeg dečka Marka Miloševića koji je moli da se pomire – objašnjava izvor i dodaje:

– On je sad juri i proganja, ucenjuje je emotivno i kaže da je on ostavio ženu i dete zbog nje, a da je sada ostao sam, i bez porodice, i bez devojke, međutim, Andreana se na to više ne peca. Čak gleda da s novim frajerom što pre ostane trudna jer bi od svega najviše želela da dobije dete – završava izvor.

Autor: M.M.