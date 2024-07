Moli za oproštaj: Ša odbrusio Mioni da se blamira igrom sa Stanislavom, Kulićeva totalno razotkrila Jovanovićevu! (VIDEO)

Pravo u metu!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'. Večerašnji voditelj je Milan Milošević. Nenad Aleksić Ša otkrio je da mu smeta to što je Miona previše hladna zbog cele situacije sa Stanislavomk, te da je njeno ponašanje ravno klinačkom.

Pitanje za Ša: Ko ti je sada kriv što te Miona nije htela poljubiti zbog Kokice? -pitao je Milan.

-Ja stojim pri tome da su svi bili za to, naravno da je Miona kriva. Ona je uvek davala povoda za sve to, ja sam čak govorio da mi on nije adresa jer ona ga je dovukla ovde. Njena izlaganja i davanje za pravo da se komentariše -rekao je Ša.

-Možda je on pozvan zbog Mione ali je došao zbog izvinjenja -rekla je Miona.

-Ja mislim da je to jedan deo za ulazak ali nije to primarno, ja stojim pri tome da to nije razlog ulaska. Ona je van ovog stola i sa strane jedno, sa druge strane je dobra, menja ponašanje prema meni u različitim situacijama, ispadam ja kao najveća budala i mentol koji je tera na neke stvari. Ona voli više da ćučori sa Lakićem nego sa mnom, ona misli da je duhovita ali se blamira, ljudi misle da voliš bivšeg, moleban za pomirenje u hotelu i sve je kroz nešto da se proteže ova tema. Ja sam sebe izblamirao ovde a ona se i dalje ovde folira i misli da je kul i gotivna -rekao je Ša.

-Deluje mi da joj je ušao rijaliti u krv, bitno joj da je tema i našminkana i doterana. Ne nalazim opravdanje u njegovom ponašanju, on je budala pa budala. Ona zna da će on ispasti debil i zato ga ponižava, znala je odlično da se sve snima u hotelu i da će dolaziti pitanja, ona voli Stanislava i pomirila bi se sa njim, kad joji odgvara toplo hladno on pristaje na to sa 45 godina, mogao je da je napravi sa 20 godina. Rekao je da više neće da dozvoljava sve ovo, ja sam svesna svoje bolesti ali ono je najgore što misli da je normalan. -rekla je Miljana.

Autor: Nemanja Šolaja