Burna noć iza nas!

Kao i svake srede, sinoć u Zadruzi održana je emisija "Pitanja Gledalaca", voditelj Milan Miloešvić ušao je u Belu kuću, a prva pitanja bila su za Nenada Aleksića Ša.

Nenad je dobio pitanja vezana za odnos bivše supruge Ivane i Vladimira Tomovića, priznao je da je sve što je pričao radio samo da bi oprao sebe i da je svestan da njega Ivana nikad ne bi povredila i da je sa Tomovićem isključivo bio prijateljski kontakt. One je sve vreme bio na ivici suza, a pitanje koje ga je slomilo bilo je vezano za salon njegove žene i kako bi regovao da je hipotetički premešten na drugu lokaciju.

Ako bi hipotetički saznao da je Ivana zatvorila salon, i da ga je prebacila na drugu lokaciju, da li bi ti bilo teško?

Pričao sam sa Borom, je*o te! Šta da mislim, hoću da crknem! - rekao je Ša.

Ša nije mogao da nastavi svoje izlaganje na ovo pitanje, otišao je u prostoriju za pušenje i totalno se slomio, plakao i jecao.

Za Maju Marinković i Marka Janjuševića ovo je bilo burno veče, puno svađa, a u jednom trenutku Maja je čak i polila Janjuša vodom jer je zapretio da će objaviti njene eksplicitne slike čim izađe napolje. Maja je kritikovana od strane gledalaca za njeno agresivno ponašanje i histerisanje, ali i raskirankana da i dalje ima simpatije prema Milanu Jankoviću Čorbi, što je obelodanio Bora Santana, a Janjuš je dodatno poludeo kada je čuo da je želela da učestvuje u rođendanskom iznenađenju za Čorbu.

Milan Janković Čorba naišao je na kristike gledalaca zbog nedoličnog ponašanja na žurki, ali i vređanja Teodore Bilanović. On je pokušao da se opravda i tvrdio da nema konkretan razlog za izrečene uvrede, a Jovana Tomić Matora i Lepi Mića okrivili su alkohol za njegovo celokupno ponašanje te noći.

Mina Vrbaški i Sanja Stanković našle su se u novom konfiktu zbog Filipa Cara. Sanja je odlučila da veruje Caru jer smatra da Mina namerno spletkari otkako su oni ušli u vezu i stalno ga gleda. Maja Marinković takođe se umešala u celu ovo priču i potvrdila da je videla kako Mina stalno gleda u Filipa, ali i da joj se on poverio da mu je stalo do Stankovićeve i da želi da se potrudi i gradi odnos sa njom. Mina Vrbaški isprovocirala je Filipa, kada je rekla da ona može da ga ima kad god to poželi.

Filip Car imao je još jedasn sukob u toku večeri i to sa Milicom Kemez. Ona ga je napala da namerno sklapa priče za njihov odnos iz spoljnog sveta. On je i otkrio da su se njih dvoje pre par godina dopisivli, a Kemezova je tvrdila da se neseća sadržaja poruka.

Paula Hublin otkrila je da posle Zadruge ne planira da nastavi vezu sa Franom Pujasom, jer on ne može da pređe preko stvari koje su se izdešavale za vreme njihovog boravka.

Danas si rekla u emisiji, da kad izađete iz Zadruge, niko neće biti zajedno, da li to znači i za tebe i Frana? - glasilo je pitanje koje je pročitao voditelj Milan Milošević.

Pa da, ja sto posto neću. Pričali smo, on je rekao da ne može podneti neke stvari, ja sam rekla da mogu. Ja neću nikog siliti, ni forsirati- pričala je Paula.

Bivše partnerke Jovana Tomić Matora i Sanja Stankvoić još jednom su zaratile i to jer je Filip Car dobio nove šanse od nje, a Matora ne.

Šta smo sve nas dve radile napolju i ovde, obe smo davale šansu i napolju i ovde. Normalno je da se svađamo i mirimo... Filip je dobio šansu, ali je ne koristi kako treba - rekla je Sanja.

Ja sam se ovde borila za njenu ljubav, pažnju, borila sam se krvnički za nju. Ako smo se svađali da, ali pre toga joj ništa nisam rekla kao ovi muškarci njeni. Videćete Sanjine uspomene, pa ćete videli kako je izgledala sa mnom. Želim joj da opet ima beli pesak, da jede banane natenane - rekla je Matora.

Miljana Kulić i Kristina Spalević žestoko su se posvađale zbog skandalozne situacije iz paba od prethodne noći. Kristina je iznela da je Miljana ušla u njihov štek u pabu i hvatala Kristijana Golubovića za polni organ, sedela na njoj, ali i da je pokušala da ga poljubi. Kulićeva je sve to negirala i optužila Kristinu da je lažov.

Jovana Ljubisavljević i Nadica Zeljković imale su još jedan u nizu sukoba. Misica je napala Nadicu jer spominje njene roditelje, a njihov sukob nastavio se i posle emisije.

Ja nisam nikad njene roditelje pominjala u ružnom smislu, već je ona pričala sa Čorbom u šteku. Ona je pomešala lončiće, vrlo dobro zna gde me je Kristijan uvredio. Poenta je šta je on meni pretio - pričala je Nadica.

Filip Car ušao je u crveno zbog Mine Vrbaški i na samom kraju emisije počeo da je vređa kao nikad do sada. On je istim tempom nastavio i posle emisije, a zatim išao kod Sanje Stanković da se pravda, ali ga je ona izbacila iz kreveta i otišla u dvorište gde se raspalakala. Filip je došao u nadi da će popraviti situaciju, ali je Sanja odlučila da stavi tačku na njihov odnos.

Mišelu Gvozdenoviću ni ovo jutro u izolaciji nije prošlo u miru. Miljana Kulić ga je budila u nadi da će dobiti razgovor. Pevač je počeo d pravi rameštaj ali Miljana je išla za njim i pokušavala da ga poljubi. Na kraju mu je kegla u krevet i nije ga puštala da zaspi.

Autor: A.N.