Iskrena, kao i uvek!

Aleksandra Prijović je nakon jednogodišnje pauze uzrokovane koronavirusom nastupila na Zlatiboru. Nije joj se silazilo sa bine, pa je pevala čitava tri sata bez pauze, dok je publika uživala.

Na nastup ju je dopratio suprug Filip Živojinović, koji nije skidao pogled sa nje. Prijovićeva je nakon nastupa, gde ju je, u sklopu Turističke organizacije Zlatibora, slušalo čak hiljadu ljudi, govorila o upoznavanju sa Filipom, sinu, karijeri i svojoj velikoj zavisnosti ‒ šopingu.

‒ Volim sve. Od najjeftinijih stvari do najskupljih. Mislim da ne mora nešto da košta da bi bilo super, puno puta sam kupila nešto baš jeftino, a super mi je stajalo. Kao i svaka žena, volim da se oblačim, a ovaj posao zahteva da se mnogo više bavim oblačenjem i izgledom. Pre nisam toliko pazila, a što sam starija, sve više i više. Postala sam zaluđenik za šoping i oblačenje. Da sam manje šopingovala, imala bih jedan stan više.

Da li ti neko pomaže pri čuvanju deteta?

‒ Imam dadilju, ali i moji su stalno tu. Kada odem negde, onda volim da tu bude moja ili Filipova majka, moj tata sa ženom, ko god, ali da neko još od porodice bude sa njim.

Da li Filip iti delite kućne poslove?

‒ Najviše oko deteta, ali smatram da muškarac nije za te neke kućne poslove, nego ja uvek to sređujem. Iako imam pomoć i za to, ja volim da sređujem i da sve bude onako kako sam ja zamislila. I ne tražim od Filipa to, to je stvarno za žene.

Kako komentarišeš negativne komentare da si zahvaljujući Filipovoj porodici i zbog njega tu gde jesi?

‒ Ne znam šta da ti kažem. Jedina stvar koja je značila mnogo, a kada je u pitanju moja karijera, jeste to što je medijski bilo jako propraćeno kada smo Filip i ja počeli da se zabavljamo, to je ono što je istina. Ne mogu da kažem drugačije. Sve ostalo smo radili Filip i ja sami. Birali smo pesme, sama sam plaćala albume, sve što sam postigla je ono što smo nas dvoje godinama radili i smišljali zajedno, a posebno on. Ne mogu da kažem da su neke druge stvari zaslužne za to gde sam ja danas. Imala sam tu sreću, hvala bogu, imam talenat.

Pričala si da siti prva Filipa pozvala kod tebe, da li misliš da bi on tebe pozvao da ti nisi napravila prvi korak?

‒ On je meni prvi pisao, javio mi se i pitao kada ćemo da se vidimo, ali sam ja njega prva pozvala posle nekog vremena. Mi smo se tada čuli i viđali, ali sam ga ja pozvala da dođe kod mene. Mislim da bi bilo isto da nisam ja napravila taj korak, on bi ga napravio, bilo bi isto. Često se zezam i kažem: „Ja sam kao muško”, ali nisam htela da čekam, jer sam odmah znala da je to to.

Prošle godine je izašla numera „Legitimno”, da li spremaš još nešto novo?

‒ Uskoro će da izađe nova pesma, reč je o duetu, treba još samo da snimim spot. Neću da otkrivam ko je u pitanju, jer nismo još ni snimili pesmu, samo demo-snimak.

Autor: M.M.