Stefani otvorila dušu, pa posle svega iskreno progovorila o svom odnosu sa Matorom: Mislim da me nije volela nego... (VIDEO)

Iskrena!

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći ugostio je u "Šiša baru" Stefani Grujić čiji je ulazak u "Elitu" napravio opštu pometnju. Ona je pričala o sukobima koje je imala sa Jovanom Tomić Matorom, ali i o dobrom odnosu koji trenutno ima sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Jako mi je čudno što ljudi sa mnom spuštaju loptu, očekivala sam i od Dragane, međutim niko ništa. Za sad je sve mirno - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš odnos sa Matorom? - pitao je Darko.

- Ni meni ništa nije jasno. Ustala je i rekla da je počela da joj se rađa emocija prema Dragani. Sinoć ustaje i kaže da ona to nije rekla. Na svojim izlaganjima samo priča šta je njoj urađeno, kako se ona oseća. Nikada nije rekla kako se ja osećam, šta je meni urađeno... Ni u jednom momentu nje skočila da odbrani mene. Kapiram da je ušla zbog sebe, ali onda nek ne očekuje od mene bilo šta. Zamera meni neke stvari, a ona sedi sa Aneli. Nije mi normalo ni u ponedeljak da ustaje govori da me voli, onda govori u utorak za Draganu. Iritira me to njeno ponašanje, ne mogu da skapiram šta radi. Jutros mi prilazi u Pabu... - rekla je Stefani.

- Jel ona tebe uopšte volela? - pitao je Darko.

- Nije mi jasno to uopšte, mislila sam da će se neke stvari promeniti kada ja uđem. Mislila sam da će stani uz mene, ali sada govori da ima emocije prema Dragani. Kada je rekla da joj Dragana pruža sve što ja nisam, osećala sam se toliko jadno. Osećam se kao da čeka da ja krenem nju da kanalim, da može ona mene. Zamera mi što nisam došla na sahranu njene majke, a ona ide na žurku ovde, Dragana je vodi da je oraspoloži. Za mene je to takvo nepoštovanje. Priča mi da treba da se pomirim sa Munjom, ko normalan to može da priča za svog partnera. Zbog toga mislim da me nikada nije ni volela, nego da sam joj bila samo mirna luka neka. Opet kažem, mnogo mi je kontradiktorna. Kompleksira se zbog Munje, a njega sam izn*pušavala čim sam ušla ovde, a on je prvi skočio da mi donese čašu vode za razmiku od nje - rekla je Stefani.

Autor: K.K.