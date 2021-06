Praunuka Lana vratila osmeh na lice udovici pokojnog kralja narodne muzike.

Unuk pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, fudbaler Luka Adžić ove večeri organizovao je proslavu povodom rođenja ćerke Lane u jednom prestoničkom restoranu.

Među prvima su se pojavili njegova baka Gordana, majka Sanela, Mihajlo Šaulić, Ilda Šaulić sa suprugom Bojanom, ali i pevačice Marija Šerifović i Marina Tadić, kao i direktor CEBEF-a, Damir Handanović.

Ono što je mnogima zapalo za oko svakako je Lukina bela majica na kojoj je bilo ispisano - ''Tatina princeza Lana''.

Ponosna prabaka Gordana Šaulić otkrila je za Pink.rs koliko joj je žao što Šaban ove večeri nije sa njima.

- Hvala od srca, ovo je velika radost u našim životima. Ja sam sa 39 godina bila baba, tako da se navikama, neka me zovu ''nana'', jer kategorija prabake i nije baš nešto. Tu je i baka Sanela i Ilda, a ja ću davati savete. Šaban bi bio preponosan, Šaban je bio jako vezan za Luku, i on za dedu. Luka je bio njegov prvi unuk, njegova ljubav i ponos. Šaban je uvek s nama, on je u našim srcima, svakako jesam tužna što fizički nije s nama - rekla je Gordana Šaulić za Pink.rs i dodala:

- Praunuku nisam još videla uživo, videla sam sličicu, mnogo je slatka beba. Pre 23 godine Sanelu je isti doktor porodio kad je rodila Luku, kao i sada Aleksandru. Mi sutra idemo za Ameriku, pa je sada prilika da proslavimo. Oni ostaju duže, a ja se vraćam za 3 nedelje. Mi smo jako vezani jedni za drzge i to je i bio Šabanov i moj cilj, da se deca drže zajedno.

- Tetke Una i Ema jedva čekaju da vide malu Lanu. Mi putujemo, tako da će Ema malo saćekati na to, taman da nam malo Lana ojača. Naša mama je dobila nas rano, Sanela je psotala rano mama, pa i ja baka i privilegija je doživeti to - rekla je Ilda.

Podsetimo, na večerašnjoj proslavi Luke Adžića goste će zabavljati pevačica Aleksandra Mladenović, inače bivša devojka Mihajla Šaulića, kao i pevač Ljuba Perućica.

Autor: P. R. ; M.K.