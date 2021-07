'TO JE ODGOVOR NA SVA PITANJA' Breskvica prvi put progovorila o raskidu veze sa Vojažem, a o njenoj pesmi bruje svi!

Evo šta je rekla!

Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je publiku obradovala novim singlom „Srećan put“, a posvetila ga je bivšem dečku Mihajlu Veruoviću Vojažu. Iako su fanovi verovali u njihovu ljubav, došlo je do okončanja veze nekadašnjeg dvojca koji je nastavio da gradi solo karijeru.

- Pesma je odgovor na sva pitanja koja su novinari, a i publika postavljali. To je moja strana priče i moj odgovor, to je to. Dobro sam, ali nisam bila dobro prvi dan kada sam čekala da izađe pesma, bilo mi je loše. Nisam se nadala da će baš biti ovoliki broj pregleda i da će se svugde slušati i biti prva. Nije prošlo ni 24 sata, a pesma je imala preko dva miliona pregleda, to me je stvarno iznenadilo - rekla je ona.

Ignjatovićeva je, kako kaže, imala veoma težak period iza sebe. Iako je raskinula sa Verovićem, ona je skupila snagu i nastavila hrabrim korakom da gradi solo karijeru, a po svemu sudeći, odlično joj ide.

Autor: N.V.