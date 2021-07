'JA I DANAS IMAM TRAUME I POSLEDICE...' Sloba Radanović se prisetio svog učešća u ''Zadruzi'', pa otkrio da je na ovome i te kako zahvalan Bogu!

Započeo totalno novi život nakon rijalitija!

Popularni pevač Sloba Radanović govorio je pred premijernim kamerama o svom učešću u rijalitiju ''Zadruga 2''. Naime, kako kaže nerado se seća tog perioda svog života, ali ne krije da mu je to pomoglo u muzičkoj karijeri, te da je zahvalan Bogu na tome što je na kraju za njega sve otišlo u nekom pozitivnom smeru.

- Ja i danas imam neke posledice i traume. Kad neko krene da mi priča o tome, ja se unervozim odmah. Ja nekako sebe ne doživljavam kao učesnika rijalitija. Ja sam to prošao i ne volim da se vraćam na to. Hvala Bogu, za mene je sve to otišlo u nekom normalnom smeru, pozitivnom. Ja sam započeo neki totalni novi život posle Zadruge, sve se iskristalisalo, izgradio sam neku svoju karijeru. Doživljavaju me kao pevača, kao ono što jesam... Morao sam da prođem i kroz taj neki vid marketinga. Ja sam gledao da pokažem i neku pozitivnu stranu delima ko sam i šta sam. Ispostavilo se da ljudi vole ono što radim, kako pevam, sve ono što mi ljudi kažu govori mi da sam na dobrom putu - otkrio je Sloba u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Podsetimo, javnost je potresla Slobina preljuba u rijalitiju ''Zadruga 2'', nakon čega je usledio i razvod od tadašnje supruge, pevačice Kije Kockar.

