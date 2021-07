Rešio da obelodani sve!

Nakon što je na našem portalu osvanula prepiska u kojoj se tvrdi da se reper Vuk Mob na prvi pogled zaljubio u mladu Crnogorku Anju Rašović, sa kojom je navodno proveo neko vreme u Budvi i sa kojom je otpočeo ljubavnu romansu, on se o svemu ovome oglasio za Pink.rs.

Naime, Vuk Mob je najpre prokomentarisao navode iz prepiske da mu je bivša verenica Olivera Konatar ''zagorčavala život, dok mu je otac umirao'', te otkrio i zbog čega se ona nije pojavila na sahrani njegovog oca.

- Mislim da joj to nije drugarica, ne deluje mi tako... Te informacije u prepisci nisu tačne, posebno nije tačno da sam ja vređao majku svog deteta i otkrivao svakojake stvari o njoj i našem odnosu. Ništa loše nikada nisam nikome rekao o Oliveri. Ona nije bila na sahrani mog oca, jer je morala da ostane sa detetom. Uostalom, mi smo se u to vreme već rastali, nema tu ničeg lošeg, jedenostavno mi smo se samo razišli i to je to, nema ničeg negativnog - rekao je Vuk Mob za Pink.rs, a onda priznao sve o odnosu sa mladom Anjom i njihovom susretu u Budvi.

- Ja nisam rekao da ja nemam ništa sa njom. Istina je da sam ja Anju upoznao, sastali smo se u Budvi, razgovarali smo. Sada smo u kontaktu, čujemo se, dopisujemo, ali ništa više od toga. Nismo mi bili tamo zajedno na odmoru. Ništa konkretno između nas nije bilo, u kontaktu smo i to je to. Kad budem siguran da je to to, ja ću okačiti sve na Instagramu i svi će znati. Trenutno sam slobodan, nemam devojku, nisam u emotivnoj vezi. Nisam zaljubljive prirode i nisam se zaljubio u Anju baš na prvi pogled - poručuje reper, a o navodima iz prepiske da se Anja videla sa njegovom majkom na video-pozivu, kao i iinformaciji da se njih dve prate na Instagramu imao je da kaže:

- Anja i moja majka se nisu čule na video-pozivu. To je glupost. Ja ne znam za to da se one prate na Instagramu, možda Anja prati moju majku.

Autor: M.K.