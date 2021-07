SVAĐA U SURČINU! Goca Božinovska besna na snajku Bojanu i sina Mirka zbog OVOGA, haos zbog 10.000 EVRA! Daje im savete, ali je ne slušaju!

Nesuglasice u domu poznate folkerke!

Goca Božinovska veoma je popustljiva i prema sinu, ali i prema snaji. Međutim, jedna stvar ju je sada poprilično iznervirala pa se posvađala sa Bojanom i Mirkom. S obzirom na to da sada žive u njenoj kući u Surčinu, Bojana i Mirko renovirali su sprat na kom će živeti sa bebom koju očekuju.

Međutim, ono što se Goci nije dopalo jeste to što su sada prešli na renoviranje bazena i dvorišta, a kako ona smatra, nikako nije vreme da to sada rade. S obzirom na to da za mesec dana postaju roditelji i da će im biti potrebno mnogo novca za dolazak sina na svet, renoviranje bazena je moglo da čeka:

- Goca se iznervirala jer smatra da uopšte nije bio momenat da se renovira bazen, ništa nije falilo ni starom. Prvo su ogromne pare dali da srede sprat, a sad su prešli i na dvorište. Stavljali su nove pločice, kupili drvo banane, velike ležaljke od ratana, stavili su sve to u bazen, pa uveče kad upale sija kao Las Vegas. Potrošili su skoro 10.000 evra. Pored bazena ima jedan deo sa ljuljaškom i klackalicom i to sad Bojana i Mirko planiraju da pretvore u parkić za sina - otkriva Gocina komšinica.

- Bojana baš ima stila i Goci se sve to sviđa, nego smatra da preteruju, jer sada ih čekaju bitnije stvari. Kaže: ‘Sad kad treba beba da stigne, oni se rasipaju na gluposti’ i u pravu je žena. Ipak su oni mladi, nisu osetili šta znači nemati i šta je borba za dinar, Goca im daje savete, ali niko je ne sluša - otkriva komšinica.

Autor: M.K.