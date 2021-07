ŽENI SE MIKI IZ KUPINOVA! Đuričić se oglasio za Pink.rs i sve priznao: Istina je, definitivno smo odlučili

Miki Đuričić, čuveni učesnik rijalitija, rešio je da konačno, u 44. godini, stane na ludi kamen, saznaje Pink.rs!

Iako već godinu dana živi sa svojom izabranicom, koja mu je prošlog avgusta podarila ćerku Dunju, poznati pčelar iz Kupinova rešio je da sa njom ode pred matičara. Pozvali smo Mikija, kako bismo proverili naša saznanja, a na pitanje da li je istina da se ženi rekao nam je:

Pa, mi smo već zajedno, to mi je žena, živimo zajedno već godinu dana, samo ćemo sad da se venčamo i zvanično. Planirali smo da to bude 4. septembra, pre nego što ja uđem u "Zadrugu". Sad ćemo prvo građansko venčanje da organizujemo, pa ćemo posle crkveno - kaže Miki za Pink.rs i dodaje da se raduje tom danu:

- Mi smo to planirali i ranije, još pre tri meseca smo to definitivno odlučili, samo smo čekali da se stvore neki uslovi i eto, početkom septembra ćemo to, Bože zdravlja, da uradimo. Pravim veselje, naravno. Biće to u jednom restoranu, za uži krug ljudi... Porodica, prijatelji, biće lepo - rekao nam je Đuričić i dodao da neće objediniti venčanje sa krštenjem i prvim rođendanom svoje naslednice, već da će ta slavlja razdvojiti.

- Ne, neće to biti sve u jednom danu. Dunju ćemo krstiti i napraviti rođendan krajem avgusta, na dan kada je i rođena, a nekoliko dana kasnije, 4. septembra, ćemo se venčati.

Miki je, inače, nedavno potpisao ugovor za učešće u novoj, petoj sezoni rijalitija "Zadruga", a svoju emotivnu partnerku, otkako se saznalo da je ima, krije od očiju javnosti. Kako je u više navrata objasnio, njegova izabranica nije iz "javnog sveta" i ne želi da se medijski eksponira.

To je žena koja je obrazovana i normalna. Ona potpuno živi van medija. Sa mnom će vaspitavati to dete u potpuno drugačijem duhu od onog u kom se ja predstavljam u medijima. Ja nju time štitim od svega toga. Ako ja pravim budalu od sebe, ne mora i ona. Ona je obrazovana žena. Ozbiljna je, radi kao profesor u školi. Ona mene i ne gleda na televiziji. Meni je zaista nejasno zašto bilo koga zanima šta radi Miki iz Kupinova, a kamoli šta radi njegova žena. Meni je to potpuna besmislica - ispričao je Miki svojevremeno u emisiji na Pinku.

Autor: D.T.