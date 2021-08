SADA JE ZVANIČNO: JOVANA JEREMIĆ VODI VIKEND JUTRO NA TV PINK! Popularna voditeljka otkrila do sada nepoznate detalje pregovora sa Željkom Mitrovićem!

'Ovo će biti sve, samo neće biti običan jutarnji program!'

Kako je TV Pink navikla gledaoce da svaka sezona bude bolja i uspešnija od prethodne, to će biti slučaj i sa predstojećom televizijskom sezonom. U prilog tome govori i činjenica da će pored nekih novih formata i serija koje će biti deo nove programske šeme, gledaoci videti i neka nova lica na najgledanijoj komercijalnoj televiziji. Naime, nakon mnogo spekulacija, TV Pink sada s ponosom može i zvanično da saopšti da je Jovana Jeremić postala deo ružičastog tima i da će počevši od 28. i 29. avgusta vikendom voditi jutarnji program na TV Pink. Dakle, svakog vikenda od 5:45 časova, pa sve do 11 časova, Jovana Jeremić će biti vaš domaćin u jutarnjem programu i vodiće vas kroz sve aktuelne teme iz najrazličitijih sfera – od političkih preko društveno značajnih, pa sve do onih zabavnih. Kao što su gledaoci navikli od nje, Jovana neće štedeti goste i biće glas naroda.

Na samom početku, Jovani smo poželeli dobrodošlicu, a prvo pitanje se nametnulo samo – šta je presudilo da svoju veoma uspešnu karijeru nastavi upravo na TV Pink.

- Posle moje kraće medijske pauze i odluke da se posvetim majčinstvu, do saradnje sa Pinkom je došlo na jedan potpuno neobičan, neobjašnjiv, a vrlo realan način. U prostoriji sam se našla sa dva čoveka, dva Željka Mitrovića, jedan je bio obučen u odelo, pravi biznismen sa konkretnim predlozima i ponudom koja se ne odbija, a drugi je bio neki dečak, nosio je skejt i starke, i bio je vrlo vedrog duha, otvoren i kreativan. Oni su bili blizanci, neki trik je bio u pitanju, ne znam kakav, ali sam sigurna da ih je bilo dvojica. Znam da mi niko neće verovati, ali na to i ova dvojica Željka Mitrovića računaju, došli su sa vizijom koju sam ja odmah prihvatila, jer zajedno čine lice i naličje pobedničke zlatne medalje. Sa druge strane, i ja sam drugačija, žena koja ruši i stvara predrasude u Srbiji i regionu. Energije su se prepoznale i došlo je vreme da se informativni program radi na malo eksplicitniji način sa više životnosti, gde će se čuti glas naroda. Novo vikend jutro na Pinku će od 28. avgusta biti mesto gde će se govoriti o temema o kojima se na drugim mestima ćuti. Novo vikend jutro bice servis građana Srbije, gde će obični ljudi moći da budu deo programa. Krasiće ga još i goruće političke teme u zemlji i regionu, ali i sve društvene afere biće meta naše obrade. Spremite se – rekla je Jovaana i dodala:

- Sudbina je zaista odredila da sada budem deo ružičastog jata, a mislim da je presudio kvalitet. Onog momenta kada pređeš na Pink, znači da si napravio nešto u svojoj karijeri i da zaista vrediš jer na Pinku ne mogu da rade bilo kakvi novinari i TV lica.

Rad u jutarnjim programima joj nije stran, a nas je zanimalo šta su njene ambicije kada je reč o radu na ovom formatu na TV Pink.

- Od mene se očekuje dosta, takav je moj život, i u školi su očekivali od mene, i na poslu. Ambicije su suštinski proste: biti najbolja verzija sebe i opravdati poverenje naroda, biti glasnogovornik i PR naroda. To je ono što je moj cilj, i biti potpuno drugačiji. Ovo će biti sve, samo neće biti običan jutarnji program – objasnila je Jovana.

Popularna voditeljka je iskoristila priliku i da zaintrigira gledaoce i najavi šta može da se očekuje od jutarnjeg programa vikendom.

- „Novo jutro“, tj. „Vikend jutro na Pinku“ će biti u potpuno novom ruhu, što se tiče studija, samih tema, a bogami i voditeljke. To će biti jedino jutro u Srbiji za koje gledaoci nikad neće znati kako će da počne i kako će da se završi, jutro koje je temperamentno, iskreno, neposredno, jutro u kom će gledaoci zaista dobiti odgovore na pitanja, gde gosti neće moći da odgovaraju „okruglo, pa na ćoše“. Rekla sam već, mnogi će da se znoje, neki će čak i da napuste ovaj studio gde sedim, a samo najhrabriji će ostati na stolicama sa mnom do samog kraja. To su gosti koji su i ranije dolazili kod mene, u ovom poslu sam od 14. godine, oni znaju da kod mene nema običnih odgovora, da mora da se govori istina i da gledaoci moraju da budu zadovoljni. Cilj je jasan: postići rezultat koji sam zacrtala u svojoj glavi, a pre svega ne izneveriti narod koji jedva čeka da vidi šta smo mi to zajedno pripremili ovde na Pinku vikendom. I moj lični cilj je da vikend bude uvek rezervisan za „Vikend jutro“ i da se vikendom ne gleda ništa drugo osim Pinka – rekla je Jovana.

Jovani želimo da ispuni svoj cilj, a jedno je sigurno – od 28. avgusta, „Vikend jutro na Pinku“ će biti nešto potpuno drugačije.

Autor: M.M.