EVA RAS SA SUZAMA U OČIMA OTKRILA NEPOZNATE DETALJE IZ ŽIVOTA GLUMCA: Gutović je nosio VELIKU TUGU U SEBI, nju na kraju niko nije otkrio

Glumica otkrila malo poznate detalje iz života svog kolege.

Srbija se i dalje oprašta od velikog i jedinstvenog Milana Laneta Gutovića. Svojim neodoljivim šarmom i duhovitošću kupio nas je za sva vremena.

Njegove najveće uloge zauvek će nas podsećati koliko je bio veliki u svetu glume.

O tome koliko je značio srpskoj glumi i koliko je naša scena izgubila njegovim odlaskom, govorila je i glumica Eva Ras.

- Mi smo prošle nedelje snimali po onoj vrućini seriju, i neko je gledajući na telefon rekao "umro je Lane", mi smo morali da nastavimo dalje sa radom. Onda je mladi glumac Rade Maričić opet pogledao nešto na telefonu i rekao "vest je povučena", onda smo se svi nadali da će sve imati srećan ishod - rekla je Eva Ras.

Kako kaže glumica, nažalost, za nju je Gutović umro dva puta za nedelju dana i lažna vest ju je jako pogodila.

- Mene leče već 19 godina od kancera i svako ko boluje od tako opake bolesti zna da će ga sačekati kraj. Nadala sam se da će uspeti da pobedi kancer. Bio je jedinstven i fantastičan komičar, on je jedan od najtalentovanijih glumaca. Lane se oslanjao isključivo na svoje glumačke veštine, bio je car našeg glumišta. On je naš Čarli Čaplin, i više od toga. Malo njih je njega znalo privatno, nosio je neku tugu u sebi koju niko nije otkrio na kraju. Bio je veliki zavodnik kad je bio mlad. Ja sam ga pitala kako može tako, on mi je rekao "ti si ovca, ja nisam". Kasnije kad se oženio postao je pravi ozbiljan muškarac - kaže Eva.